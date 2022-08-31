〈台股盤後〉MSCI季度調整尾盤爆量 權王領軍重返萬五

美股周二 (30 日) 連三黑，台股今 (31) 日早盤同步下挫，不過，在台積電領軍半導體族群翻紅下，加上金融權值股勁揚助攻，盤面生技、電動車概念股點火，指數開低走高，隨著 MSCI 季度調整將生效，尾盤爆出 392 億元大量，終場上漲 141.81 點，收 15095.44 點，重回萬五大關，並收復五日線與季線，月 K 連二紅，成交量 2078.94 億元。

觀察電子權值股表現，台積電開低後回神強彈，一路向上攻高，順利重返 500 元大關，上漲 1.8%，收 505 元，收復五日線與季線，聯發科同樣開低走高，回神勁揚 1.5%，鴻海表現相對弱勢，但漲幅也有 0.46%。

電子股以半導體族群相對強勢，聯電、南電、力積電漲幅都超過 1%，記憶體雙雄南亞科、華邦電也同步上漲逾 1%。

生技族群持續活蹦亂跳，亞諾法、和康生、基亞、醣聯、中裕、永日、聯合、合世、佰妍、博晟生醫、立康、高端疫苗等多檔個股狂飆漲停，景岳、雃博、生華科、大江、德英大漲超過 6%，ABC-KY、健亞也漲逾半根停板。

電動車概念股延續漲聲，高力強攻漲停，榮炭、尚化、系統電、康普、胡連、致茂漲幅超過 3%，原相、華城、康舒、中華、和泰車、新唐同步上漲 2%。

法人指出，台股在內資低接買盤承接下，雖陷入整理，但看好資金可望在中秋節後回流，短線可持續留意生技醫療族群個股。