〈永豐金法說〉美聯準會放鷹 黃蔭基：台股Q4恐下探13800點  

雖然台股今 (31) 日大漲，重站萬五大關，但永豐金 (2890-TW) 首席經濟學家黃蔭基認為，美聯準會 (Fed) 相當鷹派，預期至少會升息到 14 碼，受升息不止影響，不排除台股第四季低點下探 13800 點、打第二隻腳，但國安基金會適時進場，是信心保證，因此跌到萬四下可進場低接，

Fed 主席鮑爾在全球央行年會演講中，重申升息對抗通膨的決心，黃蔭基表示，「接下的路不好走」，Fed 相當的鷹，美國升息腳步之所以緩不下來，歸結於 Fed 誤判通膨情勢，通膨指數都飆升到 8% 了，遠高於 2% 底線，等於破壞結構才出手升息，「通膨領先央行」問題讓美國升息變成可能上看 14 碼，預期 9 月會再升 2 碼，10、11 月也續升息，直到通膨緩和為止。

正因如此，對股市衝擊就無法避免，黃蔭基回顧今年台股高低點走勢，年初高點漲到 18619 點之後就一路向下，7 月中最低打到 13928 點，現在因為鷹派升息言論的再干擾，預期只會上演弱勢反彈到 15300 點，就會再向下打第二隻腳，不排除低點落在第四季下探 13800 點，也就是恐跌破前低。

不過，黃蔭基認為，國安基金會適度伸出援手，是很大的信心保證，因此跌到萬四以下可進場低接，在升息議題下，非壽險金融股是很好標的。

談到升息對經濟面影響，黃蔭基認為，現在股債市不理想，景氣更不用講，利率上升會進一步會影響投資、消費與房貸利息，觀察美國成屋銷售如今只剩 481 萬棟，相距高點的 720 萬棟，相當於剩不到 7 成，所以聯準會升息對房市傷害非常大。

展望台灣景氣，黃蔭基表示，主計總處下修今年經濟成長率至 3.76%，並預測 2023 年經濟成長率只有 3.05%，相信主計總處也看到全球經濟都在往下，讓出口受到一些小小傷害，全球經濟成長率下滑，台灣也難以避免。