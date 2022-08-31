〈童子賢開講〉車用大趨勢向上不停歇 元宇宙可望帶來新經濟平台

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (31) 日表示，車用晶片及電子業雖然受戰爭、經濟波動等影響，會走一下停一下，但不用太擔心，大趨勢往上走不會停；至於元宇宙方面，除帶來軟硬體商機外，可望出現新的經濟平台發展。

童子賢認為，汽車功能在過去十幾年發展越來越多方面，不管車上的音響、導航以及智慧控制，都少不了感測器及人工智慧 (AI) 運算決策高速發展，而這些運算非常仰賴晶片，且隨著晶片能力越強、耗電越小，可在車裡導入更多智慧運算。

童子賢進一步指出，雖然近期因為戰爭、物價指數，經濟波動等因素，市場停看聽的情況下，汽車電子相關晶片運用走一下、停一下，但整體而言不用太擔心，因為要讓交通越來越好用，少不了半導體跟感應器發展，傳統燃油車都在智能化，更不用說電動車，整個大趨勢還是往上。

元宇宙方面，童子賢認為，就像是人類的潛意識、冰山底下的廣大世界，串連起來有很大應用機會，現在市場有很大期待，因為不只將帶動伺服器、繪圖運算及相關 IC 需求，甚至將對觀光、學習、交流、商業模式產生巨大影響，造就新經濟平台出現。

童子賢今日出席 2022 玉山安侯論壇致詞，他表示，俄烏戰爭跟疫情，在危機中，幾家歡樂幾家愁，有危機不代表一定是愁容滿面，在危機中一樣有贏家跟輸家，但一定要在企業永續發展價值、ESG 議題上需要有一些關鍵策略探討。