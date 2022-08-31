壽險業半年報出爐！上半年淨值大減1.47兆 三家跌破千億元

金融保險業半年報出爐，整體壽險業今 (2022) 年以來淨值蒸發 1.47 兆元，其中，前六大壽險公司中的南山人壽、台灣人壽、中國人壽等 3 家公司淨值跌破到千億元，僅台新人壽逆勢上揚。

受債券殖利率狂飆影響，握有大量債券部位的壽險業上半年淨值一路往下滑，根據整體壽險業最新出爐的半年報數據顯示，光是第 2 季淨值下滑至 1 兆 2664 億元，較去年底 2 兆 7407 億元水位，大減約 1.47 兆元、減幅近 54%。

其中，有 3 家壽險上半年淨值跌破千億元，南山人壽大減 4279 億元，截至 6 月底，淨值跌到 836 億元，減幅高達 83%；台灣人壽減少 716 億元，淨值降到 911 億元，上半年減 44%；中壽減少 879 億元、49%，掉到 879 億元。

若以淨值減少最多的前三名來看，除了南山人壽大減 4279 億元最多；國泰人壽也大減 4264 億元，淨值跌到掉到 3156 億元；而富邦人壽上半年減少 2926 億元，淨值掉到 3169 億元。

值得一提的是，22 家壽險業中，僅台新人壽因先前辦理增資及債券部位多帳列攤銷後成本，淨值不減反升，截至 6 月的，台新人壽淨值為 145.77 億元，比起去年底的 122.16 億元，上半年淨值反而增加 23.61 億元。