外資敲進貨櫃三雄 8月累計大賣台股逾千億元

台股今 (31) 日由台積電領軍半導體族群翻紅，隨著 MSCI 季度調整將生效，尾盤爆量、收漲 141.81 點，收 15095.44 點。外資 8 月累計大賣 1189 億元，主力提款機仍是金融股，今日則大買航運族群，敲進長榮航與貨櫃三雄，面板雙虎也獲青睞。

觀察三大法人資金變動，外資回頭轉買台股 27.34 億元，投信連 49 買，買超 2.67 億元，自營商也同步轉買、買超約 20.43 億元。

期貨方面，外資增持多單 1698 口，多單未平倉口數增至 13241 口；投信回補空單 318 口，空單未平倉口數降至 7825 口；自營商增持空單 1485 口，空單未平倉口數增至 2973 口。

外資買超集中傳產與金融股，大買長榮航 1.3 萬張，貨櫃雙雄長榮、陽明分別 1.2 萬、1 萬張，華新 1 萬張，亞泥、萬海、遠東新超過 3000 張；金融股方面，外資敲進玉山金 5507 張，彰銀、兆豐金、合庫金、臺企銀超過 3000 張，聯邦銀、華南金也超過 2000 張。

電子股方面，外資各買超面板雙虎友達、群創分別 9479 張、4988 張，聯電 3097 張，宏達電 2195 張，建漢 2125 張，廣達 2100 張。

外資賣超多檔 ETF，出脫元大台灣 50 反 1 1.7 萬張，國泰智能電動車 6634 張，中信電池及儲能、國泰費城半導體、元大台灣 50 各超過 2000 張。

雖然外資今日買超多檔金融股，但也出脫不少個股，調節新光金 9122 張，中信金 4011 張，國泰金 3887 張。

法人指出，台股在內資低接買盤承接下，雖陷入整理，但看好資金可望在中秋節後回流，短線可持續留意生技醫療族群個股。

