經濟衰退風險升 瑞信：投資人應減碼全球股票

瑞士信貸建議，投資人應減碼全球股票，主因是央行官員持續強調將透過升息壓制通膨。

瑞信全球投資長 Michael Strobaek 在報告中表示，有關美聯準會 (Fed) 和其他主要央行將提前轉鴿的論點，如今顯然不可靠。市場正面臨經濟成長放緩、衰退風險上升和通膨上升等情況，因此未來數月可能會很痛苦。

MSCI 全球指數從今年 6 月至 8 月上漲了 13%。但是，在 Fed 主席鮑爾在傑克森霍爾年會演說上暗示，央行可能會繼續升息，並在一段時間內保持高利率遏止通膨後，全球股市在過去兩日大幅下跌。瑞信在不到一個月的時間內 2 度下調股市評級。

不過，Strobaek 仍然建議投資人不要完全退出股市，儘管未來幾個月內的波動將會更大，但由於許多國家的通貨膨脹率接近 8%，持有過多的現金意味著購買力必然下降。他建議，投資人應持有可長期受益的資產或新興市場強勢貨幣債券

路透日前調查顯示，全球股市即將進入寒冬，分析師調降三個月前對大部分主要股市的年終預測，代表恐怕無法完全收復上半年的跌幅，並警告已然黯淡的展望現在正面臨更多下行風險。

摩根士丹利財富管理投資長 Lisa Shalett 說：「雖然最近的上漲很一吸引人，仍然不過是熊市反彈。我們已經警告過投資人，不要陷險過深。通膨毫無被馴服的跡象，企業獲利預測必須調整，對股市的熱情找不到其他市場因素的支撐。」