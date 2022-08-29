聯準會放鷹股市大跌 投信示警慎防補跌效應

聯準會堅定升息態度讓股市血流成河，台股今 (29) 日大跌 352.25 點，收在 14926.19 點，跌破萬五大關，官股券商循例進場買超穩盤，投信示警，在升息步伐持續下，短期電子成長股恐受壓抑，本周須提防補跌效應。

官股券商今天買超金額約 58.3 億元，主要鎖定台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 等權值股，試圖緩和外資賣壓對大盤的衝擊。

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，上週繪圖晶片大廠 NVIDIA、PC 大廠 DELL 財報與財測不佳，顯示半導體仍面臨庫存調整問題，預計下游廠商庫存影響到年底，上游則影響到明年上半年。

廖炳焜表示，雖然科技股利空訊息大多已反映於股價，且市場對利空逐漸鈍化，然而鮑爾澆熄市場對於聯準會可能於明年轉鴿的預期，加上升息步伐延續，短期電子成長股恐受壓抑，本週台股須提防補跌效應。

廖炳焜指出，目前通膨數據已有回落，但聯準會的鷹派言論，除了重申 9 月再升息 3 碼有其適切性，未來仍將力抗通膨，而升息幅度將取決於通膨和就業數據，因此本週將公布的非農就業報告將受到市場關注。

廖炳焜表示，雖然台股目前本益比處於長期平均以下，但由於全球經濟成長率持續受到下修，台灣屬出口導向經濟體，若外部環境表現疲軟，將影響企業獲利動能，不利於本益比擴張走勢。

不過，台股具有高殖利率優勢，有助於法人資金回補，目前以投信法人買超態勢最為積極，加上國安基金買盤，對於台股能形成一定的支撐。