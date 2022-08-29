印度考慮限制碎米出口 以保護國內供應、壓抑通膨

印度對碎米出口的潛在限制表明，這個全球最大的稻米出口國，正試圖在不引起全球恐慌的情況下，為國內通膨降溫。

外媒報導，印度政府正在討論限制碎米出口，這占印度海外出口量不到 20%。雖然這一舉措有可能進一步擾亂全球作物市場並加劇飢餓危機，但其影響不如限制所有稻米出口那麼嚴重。

印度占全球稻米貿易的 40%，因此其出口政策的任何變化，都會對依賴這種主食的數十億人產生巨大影響。在 2007-08 年糧食危機期間，印度阻止了稻米出口，導致越南等其他生產國紛紛效仿。這引發了恐慌性購買，稻米價格升至每噸 1000 美元以上，是目前水準的兩倍多。

哈佛大學名譽教授 Peter Timmer 表示，對碎米的潛在限制，不太可能導致與 2007-08 年類似的危機。

Timmer 曾與亞洲各國政府合作，制定危機期間的政策應對措施。他表示，這對印度來說是一種非常負責任的行動方式。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 原本表示，印度已做好準備「養活世界」，但幾周之後改變方向，限制小麥出口以確保本身糧食供應，這帶來 G7 農業部長的批評，稱此舉加劇全球糧食危機。

由於對碎米的潛在貿易限制，只有約五分之一的印度稻米出口會受到影響。碎米最大的買家是中國，他們用此作為動物飼料，一些貧窮的非洲國家因為碎米往往更便宜，也會進口。

印度 Institute of Management Ahmedabad 教授 Satish Deodhar 表示，任何對碎米的限制都會傷害一些國家，但不會在全球市場上引發全面危機。他說，印度將希望在其國內需求和出口市場之間保持平衡。

印度稻米出口商協會主席 BVKrishna Rao 認為，政府不應該禁止出口，而應該對出口徵稅。這將有助於印度在市場上保持競爭力，並允許非洲國家進口。