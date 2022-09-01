免看盤！善用金循環投資術 也有機會獲得10%報酬率

受到俄烏戰爭、高通膨、升息等因素衝擊，今 (2022) 年股市一片慘澹，許多投資人懊悔沒有適時停利，賺錢變成賠錢；或是有想要攤平成本，卻是越攤越損。該不該停損呢？谷底是否已到，該進場嗎？怎麼做才不會被套牢？想要解決這些難題，其實很簡單，善用金循環投資法、定期定額 3 年以上、逢低加碼，就有機會達到 10% 年報酬率。

定期定額投資法 空頭也不怕！

高通膨來襲，全球央行展開鷹式升息，致使股市承壓。今年以來，全球股市大幅修正，那斯達克、標普 500 曾一度陷入熊市。不過，隨著美國通膨似有觸頂跡象，美股近期也因而反彈，短短幾個月間，那斯達克越來越有可能進入「脫熊入牛」的階段，可以看出股市震盪的程度。

面對波動劇烈的股市，該如何布局？最簡單的方式，便是定期定額投資，不用傷神研究市場，不用複雜的技術分析，只要選對趨勢、基金標的及專業團隊，就算是空頭市場也不用怕！

善用金循環投資法 投資加倍效率

許多人都聽過母子基金投資法，先將一筆錢投資母基金，再轉定期定額買子基金，獲利了結後再轉回母基金，如此循環下去。不過，對於不少人來說，一次拿出一筆錢投入母基金可能較有難度，再者，如果母基金的錢扣完了，子基金還沒達到停利點，自然無法轉回母基金，如果想要繼續這個循環，將變相被迫再加碼投入母基金，否則循環投資機制就會喊停。

因此，富蘭克林華美投信結合「循環複利」、「自動鎖利」、「分散風險」等三大功能，推出「金循環投資法」，簡單的說，就是「定期定額」＋「母子基金循環」Plus 版，重點是，定期定額標的為子基金，自然可避免前述變相被迫再加碼的煩惱！

透過這個機制，不用煩惱進出場點，也更容易執行紀律投資，有助於提高勝率與報酬率，讓循環投資不中斷，產生一個自動滾動財富的金循環。

金循環投資法流程為：(1) 先定期定額積極型商品的子基金，且門檻相對較低，每月最低只要 2,000 元就能開始投資，當報酬達到預設的停利點後，會自動停利並轉到母基金，逐漸養大母基金。(2) 當母基金資金累積達到啟動的門檻後 (子基金每月定期定額總額 20 倍)，即開始啟動母子基金投資法，母基金會將資金以定期定額方式，投資 1 至 3 檔子基金。(3) 當子基金報酬達到預設停利點時，系統將會自動贖回子基金，並將資金再回歸到母基金。如此生生不息的循環下去，讓投資部位循環長大，以錢滾錢。

至於母子基金該如何選擇？富蘭克林華美投信指出，選定一檔收益穩健且保守的母基金，例如債券型或是平衡型基金；再搭配一檔或多檔波動大且成長性高的子基金，例如屬積極型的科技、生技、美股、亞股等基金。在防禦型與攻擊型的投資組合搭配之下，不但可以達到分散風險效果，同時也能保有獲利機會。

扣越久，勝率越高

持續定期定額扣款，長期投資報酬更可觀。如下圖所示，經回測，10 年下來，只要能夠持之以恆定期定額，即使這期間遇到了中國股災、中美貿易戰、新冠疫情爆發，乃至於近期的高通膨、升息、俄烏戰爭等黑天鵝事件，累積報酬率仍逾 60%，換算下來也就是每年平均報酬率可達 6%。因此，定期定額是相對簡單的長期獲利法，即使面對波動，長期下來，也有機會將小錢變成大錢。

不過，定期定額該扣多久比較好呢？根據資料顯示，不管是投資台股、特別股，抑或美國科技股、生技股，不管任何時間進場，只要定期定額持續扣款達 3 年，正報酬機率就有機會可以超過 8 成。

逢低加碼，穩健布局

根據過去經驗顯示，遇到重大利空事件，股市大幅修正時，反而是定期定額加碼的好時機，正所謂危機入市。據資料顯示，近年來，於股市回檔較深的 3 大期間，如金融海嘯、中美貿易戰及新冠疫情爆發，若採取定期定額投資，逢低加碼，穩健布局，報酬率表現皆優於單筆投資。

投資是一場時間及耐心的競賽，只要能夠秉持長期且有紀律的定期定額投資法，更能夠輕鬆進場投資，也抱得住、抱得久、抱得安心。因此，值此市場低迷之際，不妨採取進階版母子基金投資術 - 金循環投資法，持續定期定額、逢低加碼，待市場回溫，反而有獲取更高報酬率的機會。

立即開戶先拿 3000 點紅利 https://bit.ly/3RdudK8

延伸閱讀:

時間在走投資要有，定期定額打造「金循環」https://bit.ly/3wkx0sX