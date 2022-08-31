波音確認收到華航787夢幻客機訂單

《路透》報導，波音週二 (30 日) 確認已收到台灣中華航空公司 787 夢幻客機的訂單。

波音最新聲明中表示：「我們很高興華航選擇 787 夢幻客機，為其世界級機隊現代化進行改造，並期待與華航合力敲定這份訂單。」

此前，華航 (2610-TW) 召開臨時董事會，會中通過訂購 16 架波音 787-9 客機，以進行 A330-300 客機汰舊換新計畫，交易總額不超過 46.08 億美元 (約新台幣 1382 億元)，預計 2025 年開始陸續交付。

此次華航引進 787-9 全新客機，主要是用來替換 A330-300 客機，落實航機汰舊換新計畫，另外加 8 架選購權，可轉為大運量的 787-10 機型。

由於美國聯邦參議員葛瑞姆 (Lindsey Graham) 4 月中旬訪台時呼籲台灣購買波音 787 客機，外界質疑華航遭「政治施壓」所以埋單。華航週二回應，購機本秉持公司利益為考量，政府完全尊重華航專業評估決策。

波音近期收到多筆訂單，包括台灣華航 787 夢幻客機訂單、UPS (UPS-US) 額外 8 架 767 貨機的訂單，還拿下美國國防部一份不確定交貨 / 不確定數量的合約，金額高達 50.2 億美元。不過市場反應平淡，波音 (BA-US) 週二下滑 1.94% 至每股 162.21 美元，年初至今跌幅達 21.96%。