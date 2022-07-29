美國國務院批准對德軍售案 波音、雷神等有機會大單入袋

《路透》周四 (28 日) 報導，美國國防部周四表示，國務院批准一項潛在對德軍售案，總金額推估達 84 億美元 (新台幣 2515 億元)，主要簽約廠商包括洛克希德馬丁公司 (LMT-US)、波音公司 (BA-US)，以及雷神科技公司 (RTX-US) 等。

五角大廈的國防安全合作署 (Defense Security Cooperation Agency) 基於美國法律規定，向國會報告這批潛在對德軍售案，除了最新銳的 F-35 匿蹤戰機之外，還包括軍事物資和相關裝備等。

國務院雖已批准這項軍售案，但是國防安全合作署發布的通知當中，並未表明已簽署合約或是已結束談判。

德國國防部長蘭布雷特 (Christine Lambrecht) 曾在 3 月 14 日宣布，將採購 35 架美國洛克希德馬丁公司的 F-35 匿蹤戰機，以汰換老舊的龍捲風戰機 (Tornado)，而在與美國之間的共有核武合作框架當中，F-35 也將擔起運載核子彈頭的重任。

當時蘭布雷特曾透過聲明表示，詳細檢討所有選項之後，決定採購 F-35 以取代龍捲風戰機。德國前國防部長克朗普凱倫鮑爾 (Annegret Kramp-Karrenbauer)，則比較贊成以波音公司的 F-18 戰機來取代龍捲風戰機。