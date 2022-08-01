傳FAA已批准波音可以恢復787夢幻機交機作業

知情人士周六 (30 日) 透露，波音公司 (BA-US) 已經接獲通知，可能很快就會恢復大型 787 客機的交機，該客機自 2020 年底以來一直受到一系列生產問題的困擾。

知情人士表示，美國聯邦航空管理局 (FAA) 周五 (29 日) 通知波音，將批准該公司在每架飛機交機給航空公司客戶前對其進行驗證的流程。波音股價在周一 (1 日) 盤前交易上漲近 5%。

FAA 對此拒絕發表評論，波音則發表聲明表示，「將繼續與 FAA 和我們的客戶透明地合作，以恢復 787 的交機作業。」

恢復交機的批准對波音來說將是個提振，該公司的營收計算方式是在交機時才能將每架飛機購買價格納入。波音積壓了大約 120 架未交機的 787。這款波音稱為「夢幻機」的機型，根據尺寸不同，標價為 2.48 億美元至 3.38 億美元，但航空客戶支付的價格透常遠低於標價。

787 的交機問題始於 2020 年，當時因為在由碳複合材料製成的機身面板之間發現了小間隙。這促使檢查發現飛機前部的增壓艙壁存在問題。

在發現義大利供應商使用不符合 FAA 標準的合金後，波音公司還不得不更換包括緊固件在內的鈦零件。波音堅稱，這些問題並不會引起直接的安全問題。

目前尚不清楚波音需要多長時間才能交機所有 120 架積壓的飛機，這些飛機是在華盛頓州和南卡羅來納州的工廠製造的。每一架都需要由 FAA 批准。

美國航空 (AAL-US) 財務長科爾 (Derek Kerr) 上周在發布季報業績的電話會議上表示，美國航空預計將在「8 月初」獲得首批兩架 787，但直到 11 月才會將它們列入航班時間表。