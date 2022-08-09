FAA開綠燈 波音將恢復787夢幻客機交機

波音的 787 夢幻客機（787 dreamliner）在經歷長時間的波折後，終於在周一（8 日）獲得美國聯邦航空總署（FAA）開綠燈放行，將在幾天內恢復交機。

FAA 在聲明中表示，波音已經做出必要的改善，以確保 787 夢幻客機符合所有認證標準，當局將在簽發適航證書並批准交付之前，對每架飛機進行檢查。

波音周一表示，公司將繼續以透明的方式與 FAA 及客戶合作，盡快恢復交付 787 夢幻客機。過去兩年的大部分時間內，由於監管機構與波音公司審查一系列製造缺陷，787 夢幻客機一直處在暫停交付狀態。

一名知情人士向 CNBC 透露，美國航空 (AAL-US) 最快將在周三（10 日）收到新的 787 夢幻客機。包括美國航空、聯合航空 (UAL-US) 等在內的客戶都相當期待波音恢復交機，在今年旅遊需求激增之際，這些公司一直沒有新增專跑長途國際航線的 787 夢幻客機。

波音恢復交機也將開始扭轉先前營運失誤的窘境，調研機構 Melius Research 分析師 Rob Spingarn 表示，波音將開始解鎖近 100 億美元的現金收入，這筆龐大的現金收入源自於那些被擱置在倉庫中 120 架已完工的 787 夢幻客機。

截稿前，波音 (BA-US) 盤中股價上漲 1.04%，每股暫報 166.75 美元。