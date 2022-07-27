〈財報〉波音財報不如預期 但仍堅信今年可恢復自由現金流

波音公司 (BA-US) 周三 (27 日) 公布的上季營收和調整後虧損低於分析師預期，但這家飛機製造商仍堅持其在 2022 年恢復自由現金流的預測。

該公司在剛結束的范堡羅航展上贏得了高調的訂單，例如達美航空 (DAL-US) 的 100 737 Max 10 訂單。

以下是該公司與 Refinitiv 所遵循的分析師估計相比的表現：

●調整後每股虧損 37 美分，較預期虧損 14 美分擴大

●營收 166.8 億美元，低於預計的 175.7 億美元。

CEO 卡爾霍恩 (Dave Calhoun) 本月稍早時表示，該公司平均每月生產 31737 架 Max 噴射客機。他表示，由於供應鏈和勞動力的限制，公司不會快速提高產量。競爭對手空中巴士也表達了類似的擔憂。

他在周三給員工的說明中指出，「即使需求很高，我們也不會追求提高生產率或推動系統快速運作。」「將安全和質量放在首位，我們將優先考慮穩定性和可預測性。」

他還重申，波音公司正處於準備恢復其 787 夢幻機交機的「最後階段」。在發現製造缺陷後，這款飛機已經暫停交機一年多。

夢幻機的交機因檢查和維修而停止了一年多，以解決工業難題中的製造缺陷，該公司因此損失約 55 億美元。

波音公司堅持其今年產生自由現金流的目標。第 2 季虧損擴大，主因與國防和太空部門相關的費用。

部分分析師對波音今年能否實現其自由現金流目標持懷疑態度，因為該公司正在努力應對整體產業面臨的供應鏈中斷和勞動力短缺。

廣體夢幻機的恢復交機將代表該公司的一個重要里程碑，該公司正在航空旅遊復甦的背景下努力扭轉命運。

截至 6 月當季，波音公司每股核心虧損 37 美分，而去年同期為每股獲利 40 美分。

今年以來，波音股價已下跌超過 22%。公布財報後，股價在周三盤前交易中上漲超過 3%。