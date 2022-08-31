燒錢太快 Nikola、Lucid將賣股籌資 股價雙雙重挫

Lucid、Nikola 兩家電動車新創公司本周不約而同宣布將賣股籌資，凸顯研發支出龐大的挑戰，消息導致兩者股價雙雙跌至近期低點。

Nikola(NKLA-US) 周二宣布將出售股票，目標最多籌資 4 億美元，以在成本上升的情況下提高產量，該股周二觸及六周低點，終場重挫 9.38%，以每股 5.41 美元作收。

Lucid 也在周一提交文件，為日後賣股暴露，目標集資金額高達 80 億美元。該股周二跌至 5 月以來最低價，終場跌 6.3% 至每股 15.15 美元。

由於預期央行會繼續升息，一些現金短絀的公司本來就難以募集資金，但 Lucid 和 Nikola 仍選在此時售股，凸顯他們別無選擇，因為明年經濟若衰退，市況將進一步惡化。

Miller Tabak+ Co 首席市場策略師 Matthew Maley 說：「對手頭現金稀少的公司來說，現在無疑是難以募集資金的時期。但是如果之後經濟部入衰退，這些公司就更別想籌到錢。」

Guggenheim 證券分析 Ali Faghri 說，Lucid 上半年燒掉的現金高於預期，由於該公司還在擴大投資的階段，下半年很可能繼續燒錢。因此，就算高層表示到 2023 年營運資金無虞，Lucid 必須設法充實現金儲備的壓力仍龐大。

Lucid 發言人表示，公司尚未開始售股，周一的文件屬於暫擱登記，以擁有籌資的彈性，但不等於有立即發行新股的計畫。Nikola 發言人則拒絕置評。

包括 Lucid、Nikola、Rivian(RIVN-US) 等在，多家電動車新創今年都因為汽車供應鏈瓶頸惡化、電池原物料價格飆漲，而遭遇挑戰。Rivian 今年稍早曾宣布將裁員，並將全年生產目標砍半，凸顯景氣劇烈波動提高募資難度。

Redbrun 分析師 Charles Coldicott 說：「我想現在問題無關乎籌資的適當時機。他們別無選擇，明年某著時候——我們預估大概是明年年中——資金就可能用罄，因此現在就必須募集資金。」