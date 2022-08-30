〈美股早盤〉 市場情緒不佳 主要指數開高走低

市場先前擔憂聯準會（Fed）大舉收緊貨幣政策，美股連兩交易日下跌，雖然投資人情緒逐漸趨穩但欲振乏力，美股主要指數周二（30 日）開高後走低，接下來投資人焦點將聚焦在稍晚公布的 8 月諮商會消費者信心指數與美國 7 月 JOLTs 職位空缺數。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲 0.13%，標普 500 指數跌 0.05%，費城半導體指數跌近 0.1%。

歐洲股市和美國股指期貨走高，投資人情緒逐漸穩定，意味著上周股市暴跌情形有所緩和，當時 Fed 主席鮑爾表示未讓高漲的通膨冷卻，經濟可能會有一段陣痛期。美國 10 年期公債殖利率與美元指數開盤前雙雙走跌。

對投資者來說，在充滿挑戰的一年內，鮑爾的表態是最新的挫折。市場希望明年 Fed 將轉向降息，然而 Fed 本周還將加快縮減其近 9 兆美元資產負債表的步伐。其他風險包括中國經濟放緩、歐洲能源危機以及俄烏戰爭與天然氣供應問題。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週一 (29 日) 接受採訪時表示，他為近期美股暴跌感到高興，因為這表明投資人明白「Fed 對抗通膨是認真的。」

華爾街投行方面，在傑克森霍爾全球央行年會落幕後，瑞士信貸集團建議投資人減持全球股票，而摩根大通策略師則表示，美國就業市場的數據對經濟來說是壞消息，但對股市來說缺是利多訊號。

與此同時，中國將人民幣每日參考匯率連續第五天設定在強於預期的水準，表明中國央行不希望人民幣匯率過低，此舉也凸顯出，在亞洲貨幣貶值之際，美元走強對亞洲構成一定程度的挑戰。先前中國離岸貨幣在 Fed 鷹派立場的支撐下跌至兩年低點。

歐元區今日公布的 8 月經濟、工業景氣指數雙雙下滑，分別為 97.6 與 1.2，不及市場預期的 98 與 1.5，其中經濟信心指數更是降至一年半以來新低。

另外，8 月服務業景氣指數報 8.7，符合市場預期，但仍低於前值 10.7。數據意味著歐元區通膨屢屢刷新紀錄，再加上能源危機近逼，該區經濟近一步接近衰退。

截至台北時間周二（30 日）21 時許：

(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

百思買 (BBY-US) 早盤上漲 5.48%，至每股 77.74 美元

美國消費電子零售商百思買（Best Buy）上季財報表現亮眼，營收報 103.3 億美元，優於市場預期的 102.4 億美元，經調整後每股獲利報 1.54 美元，也高於市場預期的 1.27 美元，而同店銷售的降幅也好於預期，盤前股價漲近 3%。

First Solar(FSLR-US) 早盤上漲 4.91%，至每股 127.67 美元

美國太陽能電池板製造商第一太陽能（First Solar）今宣布將依據刺激國內製造業的《降低通膨法案》(Inflation Reduction Act)，在美國建立一個全新的太陽能電池板製造工廠。該公司將對新廠投資高達 10 億美元，地點規劃在東南部，新廠為其第四家全面整合的工廠，另外也將斥資 1.85 億美元升級和擴建其俄亥俄州的現有設施。

Lucid Motors(LCID-US) 早盤股價下跌 4.76%，至每股 15.40 美元

美國電動車新創公司 Lucid 向監管機構提交一份所謂核備增資發行（Shelf Offering）文件，計劃融資 80 億美元。不過外媒報導指出，Lucid 表示目前沒有出售任何證券的計畫。Lucid 盤前股價下跌 1.4%。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 FHFA 房價指數月率報 0.1%，預期 0.8%，前值 1.3%

美國 6 月 FHFA 房價指數年率報 16.2%，前值 18.3%

美國 6 月季調後 S&P/CS 20 座大城市房價指數月率報 0.4%，預期 1%，前值 1.2%

美國 6 月未季調 S&P/CS 20 座大城市房價指數月率報 0.4%，前值 1.5%

美國 6 月未季調 S&P/CS 20 座大城市房價指數年率報 18.6%，預期 19.5%，前值 20.5%

美國 8 月諮商會消費者信心指數預期 97.9，前值 95.7

美國 7 月 JOLTs 職位空缺預期 1,047.5 萬，前值 1,069.8 萬

華爾街分析：

Zuma Wealth LLC 投資長 Terri Spath 表示，市場擔心 Fed 激進升息舉措恐造成軟硬著陸，對經濟與企業利潤造成傷害，股市表現不佳。

法國巴黎銀行亞太地區股票研究主管 Manishi Raychaudhuri 表示，先前傳言 Fed 可能會在 2023 年下半年降息的說法已逐漸式微，現在市場傾向高利率維持一段長時間。未來幾周投資人的目光都將聚焦在 Fed 可能在 9 月會議上宣布的升息幅度。

歐元兌美元延續前一交易日漲是，已從近 20 年低點回升，主要是受到市場對利率押注的提振。盛寶銀行（Saxo Bank）外匯策略主管 John Hardy 表示，這是因為歐洲央行（ECB）更激進的定價在過去幾個交易日大幅提高，以及天然氣價格的壓力有所減弱。

值得注意的是 Hardy 稱，歐元 / 美元在平價水準附近有一點吸引力，所以很多時候這些大的整數水準可能成為主要的癥結所在。