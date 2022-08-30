Fed官員樂見鮑爾放鷹、引爆美股大屠殺

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週一 (29 日) 接受彭博採訪時表示，他為近期美股暴跌感到高興，因為這表明投資人明白「聯準會 (Fed) 對抗通膨是認真的。」

美股自 6 月中旬至 8 月中旬出現近 17% 的反彈，不過自 Fed 主席鮑爾上週五演說後，美股主指迎來大屠殺，道瓊慘崩逾 1000 點，週一仍延續跌勢。

鮑爾上週五 (26 日) 在傑克森霍爾年會演說上表示，聯準會降低通膨的工作尚未成功，將持續升息一段時間，警告未來美國經濟將面臨一些痛苦。

鮑爾上週五於全球央行年會上提到，聯準會將持續升息一段時間，警告未來美國經濟將面臨一些痛苦 (圖片：AFP)

卡什卡里週一受訪時提到：「我真的很高興看到市場對主席鮑爾在傑克森霍爾演說的反應，人們已明白聯準會要讓通膨率回落至 2% 的承諾是有多慎重。」

卡什卡里坦言：「在上次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後，我並不樂於見到股市反彈，因為我知道，我們所有人致力於降低通膨的決心有多大，但不知為何市場竟產生了 (鷹轉鴿) 的誤解。」

卡什卡里提到，聯準會從 1970 年代的通膨戰爭中學到教訓，即過早宣布戰勝通膨是錯誤的。

他回顧道：「當時聯準會認為通膨已在下降的過程中，經濟隨之走弱，所以當時聯準會緊縮力道有所退卻，結果卻導致通膨再度惡化，促使聯準會不得不再次出手壓制，我們不能重蹈覆轍。」

自 2016 年擔任明尼亞波利斯聯準銀行總裁以來，卡什卡里向來是聯準會最鴿派的官員，不過年初過後，他就轉向鷹派陣營。

他近期發表鷹派言論，說：「當通膨率達 8% 或 9% 的時候，通膨預期就有失控的風險，如果發生這種情況，聯準會可能不得不開始效法前主席伏克爾 (Paul Volcker) 式的激進升息。我們寧可過度升息，直到通膨出現明顯下滑的證據。」