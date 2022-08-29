美參議員：Fed持續升息 恐導致美國經濟陷入衰退

美國民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 週日 (28 日) 表示，美聯準會 (Fed) 很可能再度升息，以遏制高通膨，她非常擔憂美國經濟將因此陷入衰退。

Fed 主席鮑爾上週在傑克森霍爾全球央行年會演說上表示，聯準會降低通膨的工作尚未成功，將持續升息一段時間，警告未來美國經濟將面臨「一些痛苦」。他還提到，歷史經驗來看，Fed 擔憂過早停止升息，勞動市場更可能受到更強大衝擊。

華倫指出，鮑爾所提及的「一些痛苦」，表示人們將會面臨失業、小型企業倒閉，因為利率上升會使資金成本也隨著上升。

華倫也補充表示，如今通膨率高升，也有部份原因來自供應鏈問題、新冠肺炎疫情以及俄烏戰爭。

華倫認為，調升利率不會有太大作用，她指出，鮑爾可以使用的工具中，沒任何工具可直接處理這些問題，鮑爾也承認這一點。

先前針對 70 位企業高管、股東和投資人的調查顯示，46% 的人預計美國今年會陷入衰退，33% 的人預計明年衰退，18% 的人則認為美國已經處於衰退之中。僅有 3% 的人預計，美國有望避免經濟衰退。

調查顯示，多數企業人士認為，高通膨以及勞動力短缺是對企業盈利最大的威脅。有 59% 的受訪者將通膨列為公司或投資組合面臨的三大風險之一。與此同時，有 64% 將勞動力短缺列為風險，54% 的人擔憂經濟衰退，53% 的人憂心供應鏈中斷。