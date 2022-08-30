〈財報〉雲端業務撐腰 百度Q2獲利井噴

中國搜尋引擎巨擘百度周二（30 日）晚間公布 2022 年第二季財報，儘管營收出現兩年來首次下滑僅略高於市場預期，不過淨利遠超市場預期的大噴發，主因是得益於百度努力往新業務擴張，不受經濟環境低迷影響，其中百度的智慧雲端營收增逾 3 成支撐整體財報表現。

截稿前，百度 (BIDU-US) 美股 ADR 盤前上漲 3.86%，每股暫報 153 美元；百度 (9888-HK) 港股周二上漲 0.34%，收 146.30 港元。

根據財報，百度第二季（6/30）營收年減 5% 至人民幣 296.47 億元（以下單位皆同），略高於市場預期的 294.11 億元，季增 4%；歸屬百度淨利報 36.37 億元，遠高於市場預期的 22 億元。調整後息稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）報 70.5 億元，年減 3%，季增 28%，高於市場預期的 54.7 億元，另外經調整後每股獲利報 15.79 元，年增 2%，季增 41%，高於預期的 9.81 元。

百度核心第二季營收報 231.6 億元，年減 4%，優於預期的 255.9 億元，線上行銷收入報 171 億元，年減 10%，非行銷收入報 61 億元，年增 20%，主要受雲端服務等推動。第二季來自愛奇藝的營收為 67 億元，年減 13%。

百度財務長羅戎表示，百度核心研發費用占百度核心營收比例已連續 7 季超過 20%。同時，得益於降本增效、提高營運效率等措施，百度第二季 Non-GAAP 核心營運利潤率達 22%，較 2022 年第一季的 17% 有所上升。

值得注意的是，百度智能雲第二季保持成長態勢，營收年增 31%，季增 10%。在 AI 公共雲端領域，根據 IDC 報告，百度智能雲連續六次獲得 AI 公共雲端服務市場占比第一的殊榮。

自動駕駛方面，百度旗下無人駕駛計程車出行服務平台「蘿蔔快跑」（Apollo Go）營運規模持續擴大，第二季提供 28.7 萬次乘車服務，年增近 500%。節制 2022 年 7 月 20 日，蘿蔔快跑累積訂單量達到 100 萬單，穩坐全球最大自動駕駛出行服務供應商。

百度旗下「蘿蔔快跑」（Apollo Go）無人駕駛計程車。(圖片：AFP)

手機軟體方面，百度 App 用戶規模穩步成長，6 月百度 App 月活用用戶數達到 6.28 億人，年增 8%，日登錄用戶占 84%。其他方面，根據數據機構 IDC 和 Canalys 最新報告，百度智慧音箱於 2022 年第一季在中國出貨量排名再次奪下第一。