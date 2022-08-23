〈房產〉一手市場轉冷 6月預售屋交易量較去年高峰期腰斬

房仲業者統計官方預售實價揭露件數資料，去年第四季景氣高峰時，每月預售揭露件數 1.2 萬件，單月成交金額逾 1700 餘億元，不過今年上半年市場明顯降溫，6 月揭露件數只剩下 5000 餘件，與去年第四季景氣高峰時的單月交易水準呈現腰斬量縮，反應出近月市場買氣受疫情、政策影響而大幅降溫。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，實價揭露 2.0 上路後，預售案揭露更即時，從揭露的數量也可以看出一手市場的交易市況，統計顯示，這波景氣高峰落在去年 9 月到 12 月，單月揭露都可達到 1.2-1.3 萬件，不過就在預售禁止換約政策開始被討論後，投資買盤退縮，加上後續疫情等影響，一手市場的交易量也呈現明顯萎縮。

統計顯示，去年 9-12 月每月預售揭露件數都達 1.2 萬件以上，今年前 6 月件數則不到 1 萬件，6 月還量縮至 5289 件。

地區別來看，與去年 9 月市場最熱的時候相比，台中市今年 6 月剩下 646 件，而去年 9 月台中市揭露件數高達 2948 件，量縮幅度超過 7 成，南二都量縮跡象也很明顯，包括台南市 6 月剩 572 件，較去年 9 月量縮 57%，高雄市 6 月剩 633 件，較去年 9 月量縮 6 成，較為穩定的則是新北市與桃園市，研判區域應是自用買盤需求較穩定，新北市 6 月揭露 1058 件，較去年 9 月量縮 39%，桃園市則是量縮 47%。

由於去年 7 月實價揭露 2.0 上路後，房市預售屋成交資訊揭露更為迅速，按規定預售屋的成交資訊，應於簽訂預售屋買賣契約之日起 30 日內辦理申報登錄，而此次的統計是截至 8 月發布，在 6 月 30 以前交易且完成登錄揭露的預售屋資料，雖然 6 月資料可能尚未完整，但仍可發現 4 月後一手市場已經連續三個月量縮，且較去年旺季時呈現大幅度的量縮狀況。