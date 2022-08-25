〈房產〉北台灣老屋重建推案 逾7成集中在台北市

據市調機構統計，2022 年截至 8 月 20 日止，北台灣老屋重建（都市更新 + 危老重建）推案量為 1262 億，僅占整體推案量 7747 億元的 16%；其中，有高達 925 餘億元集中在台北市，其他縣市總合僅占約 27%。

對此現象，住展研發長何世昌表示，雖然台灣老屋為數眾多，全台住宅平均屋齡 32 年，政府也積極推動老屋重建，但重建效率宛如一個台灣、兩個世界；除了台北市，其餘縣市老屋重建案量、比例都相對低，顯示老屋重建還有很長一段路要走。

何世昌指出，台北市老屋重建推案最為熱絡，原因與房價水準相對高，建商更願意積極投入之外，也與制度更成熟、素地稀少，以及屋主對分回條件普遍有基礎認知有關，使得老屋重建整合更易推動。預期未來北市老屋重建案量比例，將長年站穩逾 5 成以上。

統計顯示，北台灣七個縣市的老屋重建案中，以台北市為領頭羊，今年都更案量約 598 億元、危老案量約 330 億元，合計台北市的老屋重建案量達 925 億元，更是占北市總推案量的 55%，老屋案量占比連兩年超過 5 成以上。

住展調查顯示，今年北市 12 個行政區全都有老屋重建案推出，其中最夯的區域為大安區，案量逾 200 億元以上，指標案如「親家 JIA」、「華固大安學府」；案量第二大的是中山區，今年累計達 165 億元，指標案如「璞真之道」、「國揚吉麟」等案。

新北市今年前 8 個月都更推案量約 235.5 億元、危老案量則只有 36 億元，老屋重建案占整體推案量比重僅約 11% 左右。老屋重建最熱絡的區域為新莊，目前案量已達 140 億元，指標案如「宸熙丰悦」、「禾蓮心家園」等案。

住展指出，相對於大台北，桃、竹地區老屋重建案顯得零星，桃園今年老屋重建案量僅 53 億元，占全市推案量比重僅約 2%。新竹市老屋重建案量只約 11 億，占比約 5％。另外，新竹縣、基隆市的老屋重建案量均暫時無案例。

至於新北市與桃、竹地區，因房價相對北市低，建商整合重建意興闌珊。何世昌認為，北市以外縣市素地供給相對充足許多，不像台北市一地難求，對建商而言，整合老屋重建曠日費時、變數又多，不如直接購地作為貯備案源更加可靠。因此在有選擇的情況下，購地推案成為建商首選，老屋重建只是退而求其次的備案，這導致了素地供給量多的縣市，老屋重建效率慢吞吞。