〈房產〉新北工業地產交易連4年超越百億元 林口發展潛力足

商仲業者統計上市櫃法人在新北市工業地產加計廠辦交易，自 2018 年起，連續 4 年都有破百億元的交易規模，台商攜帶資金返台投資，新建、擴廠需求引爆全台工業地產買氣旺，隨著既有工業區產品陸續飽和，預計 2022 年底完工的林口工一工業區將成新焦點。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛表示，新北市統計有近 2 萬家工廠登記，由於鄰近台北市、桃園市，便捷的交通建設與產業群聚優勢，讓新北市成為公司投資設廠的熱門選項。

根據信義全球資產統計，新北市工業地產加廠辦交易規模自 2018 年 121 億元，開始逐年攀升，至 2021 年達 311 億元創新高，今年至 7 月累計交易規模已達 91 億元，有機會達成連 5 年都有超過百億元交易規模，可見產業鏈積極布局，進一步驅動工業地產剛需強勁。

商仲業者分析，雖然從目前記錄看，新北市工業地產與廠辦交易主要落在汐止、土城，但隨著現有工業區使用空間趨向飽和，國際趨勢朝向 5G、人工智慧、綠色能源發展，產業轉型升級推升企業希望取得大面積基地設廠的需求，因此政府目前積極開發的新產業用地，已成為未來熱門選項。

其中預計 2022 年底完工的林口工一工業區，可望釋出 20 萬餘坪產業專用區土地，預期吸引綠能、半導體、醫療生技等高端科技產業進駐，有機會成為下波新北市工業地產交易重點區域。

林口生活圈有三井 OUTLET、環球購物中心等大型購物商場題材；東森集團已於林口投資逾 100 億元資金，打造全球營運總部；加上近年受惠於政策利多，國際媒體園區、智慧物流園區、林口新創園等大型園區開發計畫，串接周邊工二、工三、工四、華亞科技園區，形成完整的工業科技產業廊帶。各項利基吸引企業進駐，將促進工業地產各項產品需求，今年上市櫃法人也可發現有科技業進駐林口，其中互動國際以 2 億元取得位於工二工業區廠房，作為營運自用。

林建勛進一步分析，北北桃已是一日生活圈，企業也更容易跨區布局，新北市位於全台工業地產交易規模最大的桃園市旁，在桃園工業地供不應求出現往西、南移的趨勢下，林口區因緊鄰桃園的蘆竹、大園、龜山等既有重點工業發展區，且擁有大量人口，對企業而言，不論是供應鏈串接、就業人才召聘都極具便利性，加上其台地天然地形條件可避開地震帶與淹水，一旦有合適的工業土地可供產業設廠，勢必會吸引需求企業評估。