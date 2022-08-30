〈2022米其林〉大直商圈星光閃耀6家餐廳入選 樂群三路最密集

米其林今 (30) 日公布獲選餐廳名單，其中有五間隸屬五星飯店內，其餘皆是街邊店型態，若以區域來分，台北市中山區有 13 間，大安區 8 間，若以商圈來看，以大直商圈最夯，共 6 間餐廳入選，其中最多米其林餐廳的路段，仍由樂群三路蟬聯。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，米其林餐廳評鑑標準五大準則，分別是食材準備程度、準備食物的技巧和口味的融合、創新水準的主廚所想表達理念、是否物有所值，以及用餐體驗與烹飪水準的一致性。也因為得面面俱到，因此所需要的資源和廚師創意功力頗高，其中有五間飯店都隸屬於五星飯店，包括三星的頤宮、二星的請客樓，一星的 IMPROMPTU BY PAUL LEE、天香樓，文華東方的雅閣等，都有足夠硬體和服務水準做後盾。

以台北市來說，中山區可謂是米其林最熱區，其中大直商圈樂群三路最夯，包括 Raw、態芮、祥雲龍吟和教父牛排等。

張旭嵐指出，樂群三路位於大直美麗華商圈周邊，住宅交易單價約每坪 90-100 萬元，商業密度高，且近內科園區，企業高階商務聚餐多，又有西華富邦等水岸豪宅，屬於富豪生活圈，有十足消費實力，頗能支撐高消費市場，也讓大直成為米其林餐廳最大商圈。而晶華和晴光商圈，因日本觀光客多，也是不少道地日式料理聚集地，就算擠身巷弄也更顯風味。

今年台中名列米其林榜單的餐廳共有 5 間，其中緊鄰七期的單元二，就有兩家餐廳進榜，包括摘下 2 顆星的 JL Studio，以及從西區美術館園道搬遷至此的鹽之華法式餐廳；而七期本身也有 Forchetta 擠進榜單；另外資深美食商圈的西區公益路，還有科博館育德園道，亦各有一間餐廳入榜。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，一口氣有兩間餐廳進榜的單元二，因緊鄰消費力強的七期市政中心，商機豐沛，但租賃成本與七期、公益路等資深美食商圈相比較為親民；加上重劃區處於發展階段，適合建置大型餐廳的土地供給較豐，所以近年不少餐廳在單元二設立據點，使單元二快速崛起，躋身台中市的指標美食商圈之林，尤其是公益路二段、益豐路四段一帶，如今已成為名店薈萃的餐飲聚落，表現不遜於七期、勤美草悟道、西區美術館等前輩。