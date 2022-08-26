〈房產〉繼承移轉棟數創新高 繼承房比買的更大間

根據內政部統計月報資料顯示，受制於高房價，國人買房子坪數越來越小，2022 年前 7 月建物買賣移轉的平均每棟面積為 31.7 坪，是近年購屋人房子買最小的一年，另外，國內人口持續老化，繼承移轉棟數持續創同期新高，且平均繼承每棟面積達 41.8 坪，出現「繼承比買的更大間」的有趣現象。

根據國發會的「 中華民國人口推估（2022-2070 年）」報告顯示，國內正面臨人口少子化與高齡化趨勢，未來將面對「超高齡社會來臨」及「人口紅利消失」等衝擊，統計 2025 年後我國就要進入超高齡社會，老年人口佔比超過 2 成，且還會持續攀升，連帶國內的不動產市場也產生明顯改變，包括今年前七月的繼承移轉持續創下同期新高，未繼承的土地與建物面積也持續攀升。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據繼承與死亡人數的比例統計，過去一段時間平均每出現 10 個人死亡，大概就會伴隨 3 件的建物繼承移轉登記發生，隨人口老化趨勢加快，現在已經進入「生不如死」的年代，繼承已經是越來越多 5、60 歲族群會遇到的問題。

統計顯示，過去六年平均繼承面積大約多落在 40-42 坪，不過同時間建物買賣移轉的平均面積，則從 34 坪一路減少到今年前 7 月的 31.7 坪，購屋面積越買越小，但繼承的不動產面積維持穩定狀況下，就出現繼承的比買的更大間的有趣現象。

曾敬德指出，早年長輩買的房子，雙北以外可能有很多都是面積較大的透天產品，繼承下來的面積也比較大，尤其現在很多條件不錯的不動產，有些是繼承後因為分家產才拿到市面上出售，例如一些熱門商圈的金店面，當長輩在時，幾十年可能都穩定收租，長輩不在才對外出售，換成現金後可以較為公正的分配給所有繼承人。

繼承屬於世代間的財富轉移，但早年長輩孩子生得多，要辦理繼承時，很容易出現親屬間意見不同的問題，加上房地合一上路後，長輩取得不動產的時間更為關鍵，這時就要尋求代書專業協助與提前做好稅務規劃，因此不動產繼承除了人的問題，稅務也成為一種新的課題。