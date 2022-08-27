破產聲請遭駁回 3M撇不開耳塞案賠償重挫近10%

3M (MMM-US) 因軍用耳塞案裁決不利，周五 (26 日) 股價暴跌近 10%，創下 3 年多以來的最大單日跌幅。

《華爾街日報》周五報導，美國印第安納波利斯 (Indianapolis) 破產法院法官 Jeffrey Graham 駁回 3M 聲請，令 3M 無法將 Combat Arms 耳塞訴訟的法律責任轉移到破產法庭。

3M 周五股價大跌 13.62 美元或 9.54%，收每股 129.14 美元，創下自 2019 年 4 月 25 日以來最大跌幅，當時該股下跌 12.95%。3M 沒有立即針對該裁決回應置評請求。

聲請子公司破產是 3M 針對該案的訴訟策略之一。3M 在 7 月下旬公布第二季財報的電話會議上表示，計劃為其因 Combat Arms 耳塞設計不良而涉訟的 Aearo Technologies 子公司聲請破產保護，同時成立 10 億美元信託基金，以處理約 23 萬件待審的耳塞瑕疵訴訟。

3M 上個月公佈第二季財報並下調全年前景預測，股價卻仍大漲 5%，其中最大動力就來自上述訴訟策略，因聲請破產保護後，可望終止訴訟程序。

花旗研究分析师 Andrew Kaplowitz 當時表示，3M 若能藉由聲請子公司破產的方式，將 Combat Arms 耳塞訴訟的賠償控制在 10 億美元內，將是長期正面因素。

由於 3M 遭到數十萬名軍人控告，其耳塞設計有瑕疵、造成使用者聽力受損，樁樁件件的法律責任龐大，數個月來一直打壓 3M 股價。

3M 今年迄今共下跌約 27.3%，而 S&P 500 指數同期平均跌幅約 10%。3M 股價在 2018 年 3 月以每股近 260 美元觸頂。

華爾街擔憂 3M 該訴訟賠償問題已有好一陣子，涵蓋該股的分析師中僅一位給予「買進」評級，即僅 5% 買進評級比率，與 S&P 500 成分股約莫 58% 的買進評級比率相去甚遠。