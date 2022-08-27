郭明錤重申：新MacBook Pro 和iPad Pro即將量產 採台積電5奈米晶片

新MacBook Pro 和iPad Pro即將量產 採台積電5奈米晶片 (圖片：翻攝appleinsider)
新MacBook Pro 和iPad Pro即將量產 採台積電5奈米晶片 (圖片：翻攝appleinsider)

天風國際分析師郭明錤週五 (26 日) 重申，新一代 MacBook Pro 和 iPad Pro 將採用台積電 5 奈米晶片，2023 年才會升級到 3 奈米晶片。

郭明錤推文指出：「EMS (電子代工廠) 最晚必須從 10 月開始購買用於今年第四季量產產品之零組件，但是 3 奈米晶片必須要到 2023 年 1 月，所以我認為在今年第四季量產的新款 MacBook Pro 與 iPad Pro 將採用新的、但可能不是 3 奈米的處理器。」

郭明錤重申：新 MacBook Pro 和 iPad Pro 即將量產 (圖片：郭明錤推特)
郭明錤重申：新 MacBook Pro 和 iPad Pro 即將量產 (圖片：郭明錤推特)

他提到：「台積電 3 奈米晶片生產時間約 4 個月，所以即便台積電宣布將在 9 月開始量產 3 奈米，最快也必須要等到 2023 年 1 月才能出貨，這也是為什麼台積電預計 3 奈米產品於 2023 年上半年開始貢獻營收。」

搭載 M2 晶片的全新 iPad Pro 傳出於 10 月發布 (圖片：翻攝 appleinsider)
搭載 M2 晶片的全新 iPad Pro 傳出於 10 月發布 (圖片：翻攝 appleinsider)

業界傳出，搭載 M2 晶片的新 iPad Pro 預計將在 10 月的蘋果第二場秋季發表會登場，但搭載 M2 Pro 和 M2 Max 晶片的新 MacBook Pro 發布時間尚不清楚，鑑於供應鏈持續中斷，不能排除推遲到 2023 年的可能性。

未來的 Mac 和 iPad、明年 iPhone 15 Pro 中的 A17 Bionic 晶片也有望搭載 3 奈米晶片。

蘋果 (AAPL-US) 週五收跌 3.77% 至每股 163.62 美元，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.23% 至每股 84.74 美元。

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