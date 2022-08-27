郭明錤重申：新MacBook Pro 和iPad Pro即將量產 採台積電5奈米晶片

天風國際分析師郭明錤週五 (26 日) 重申，新一代 MacBook Pro 和 iPad Pro 將採用台積電 5 奈米晶片，2023 年才會升級到 3 奈米晶片。

郭明錤推文指出：「EMS (電子代工廠) 最晚必須從 10 月開始購買用於今年第四季量產產品之零組件，但是 3 奈米晶片必須要到 2023 年 1 月，所以我認為在今年第四季量產的新款 MacBook Pro 與 iPad Pro 將採用新的、但可能不是 3 奈米的處理器。」

郭明錤重申：新 MacBook Pro 和 iPad Pro 即將量產 (圖片：郭明錤推特)

他提到：「台積電 3 奈米晶片生產時間約 4 個月，所以即便台積電宣布將在 9 月開始量產 3 奈米，最快也必須要等到 2023 年 1 月才能出貨，這也是為什麼台積電預計 3 奈米產品於 2023 年上半年開始貢獻營收。」

搭載 M2 晶片的全新 iPad Pro 傳出於 10 月發布 (圖片：翻攝 appleinsider)

業界傳出，搭載 M2 晶片的新 iPad Pro 預計將在 10 月的蘋果第二場秋季發表會登場，但搭載 M2 Pro 和 M2 Max 晶片的新 MacBook Pro 發布時間尚不清楚，鑑於供應鏈持續中斷，不能排除推遲到 2023 年的可能性。

未來的 Mac 和 iPad、明年 iPhone 15 Pro 中的 A17 Bionic 晶片也有望搭載 3 奈米晶片。

蘋果 (AAPL-US) 週五收跌 3.77% 至每股 163.62 美元，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.23% 至每股 84.74 美元。