Zoom下修前景 股價跳水16% 花旗：財測還是太樂觀

隨著市場消化最新財報，Zoom(ZM-US) 周二 (23 日) 股價跳水 16% 以上，花旗分析師認為，儘管該公司高層下修財測，但新財測恐怕還是太樂觀。

Zoom 周二重挫 16.12 美元或 16.54%，收每股 81.32 美元，盤後續跌，創 2021 年 11 月以來最大跌幅。2020 年末，該股曾創下 19.6% 最大單日跌幅。

Zoom 周一將全年度每股獲利 (EPS) 下調至 3.66 美元到 3.69 美元之間，低於華爾街預期的每股 3.78 美元。另外，全年銷售前景也自先前預估的 45.5 億美元下調，降至 43.9 億美元至 44 億美元之間，同樣遜於華爾街預估的 45.1 億美元。

該公司將此歸咎其線上業務的第二季新增顧客減少，該業務聚焦小型企業和消費者。

2020 年初疫情居隔期間，視訊會議需求激增，令 Zoom 蓬勃發展，但到後疫情時期，Zoom 需求消退，第二季銷售額年增僅 8% 至 11 億美元，意味著營收成長已經連續第六個月放緩。該公司第一季營收成長率為 12%。

花旗分析師 Tyler Radke 周二重申其「賣出」評級，且認為 Zoom 下調後的前景「恐怕仍太樂觀」，因為宏觀經濟環境疲軟，且消費者的購買模式難以預測，恐更加阻礙線上領域的顧客增長。

Radke 周二將目標價自 91 美元進一步下調至 76 美元。 一周前，他已將看漲期權自 99 美元下調，同時將股票評級自「中立」下調至「賣出」。

與此同時，Needham 分析師 Ryan Koontz 仍處於觀望狀態，他周二維持「續抱」評級，稱他正在等待 Zoom 線上銷售穩定下來，並期待新產品會帶來顯著的營收貢獻。Zoom 近期已推出新產品「全方位聯絡中心 (Zoom Contact Center)」。

可以肯定的是，Zoom 仍有多頭擁護。在第二季業績公布後，Benchmark 分析師 Matthew Harrigan 重申對該股「買進」評級，主張長遠來看，Zoom 聯絡中心等新產品的銷售將會加速。

在追蹤 Zoom 的 33 位分析師中，約 36% 看漲，而大約 61% 建議「續抱」，僅有花旗分析師給予「賣出」評級。