國際清算銀行：為重振全球經濟 各國政策重點應轉向供應面

國際清算銀行 (BIS) 總經理卡斯騰斯 (Agustin Carstens) 表示，各國政府和央行應將政策重點從需求面轉向供應面，越快調整越好，否則全球經濟恐持續疲軟。

卡斯騰斯周五 (26 日) 在傑克森霍爾全球央行年會上表示，俄烏戰事和新冠疫情對央行來說是一記當頭棒喝，因為各國央行長期認為，供應會自動且穩定地調整以適應需求變化。

他建議央行官員將重點集中在應對通膨，同時和政府建立更密切的合作關係，因為只有政府才能培養創新和復原力，同時引導必要的制度、技術和生態轉型。

卡斯騰斯說，決策者越快意識到重新調整的必要性，並投入以振興供應面為重點的永續成長策略，全球經濟就會越強勁且更具彈性。倘若能做到這一點，則新的助力有望形成，無論是對經濟增長還是物價穩定，都有很大的好處。

他也警告，目前全球經濟正接近航空業所稱的「棺材角」(Coffin Corner)，這指的是飛機能維持飛行的最低速度，若飛行速度低於這項臨界值，飛機將無法產生足夠的升力來維持飛行高度。

卡斯騰斯說：「必須要有熟練的駕駛員才能讓飛機回到更安全、更穩定的地方。在這種環境下，繼續以總需求工具為主來刺激經濟成長恐會引來危險，因為這可能導致更高、更難以控制的通膨。」

歷經後疫情時代的強力反彈後，目前全球經濟前景已逐漸黯淡，通膨飆升、能源危機以及中國經濟增長放緩等情況，導致許多國家面臨衰退風險。

國際貨幣基金 (IMF) 上月再次下修今、明兩年的全球經濟成長預測，預期成長率分別為 3.2% 和 2.9%，低於先前預估的 3.6%。

卡斯騰斯認為，央行不能指望消除所有的經濟氣穴 (Economic Air Pockets)，首要之務是讓物價穩定並保持在低位。

他還說，即使疫情和戰爭帶來的通膨上行壓力最終消散，供應面因素也可能繼續推高物價。重新提振生產力並強化供應面的靈活度和彈性，必須在未來的政策辯論中發揮更多作用。