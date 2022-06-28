全球通膨消費疲軟 企業庫存達1.87兆美元創10年新高

全球通膨高漲導致終端需求趨緩，面對潛在經濟衰退風險，企業不得不調整生產，研調指出，從三星到福特，現階段全球製造業庫存急劇增加，庫存水位已高達 1.87 兆美元創 10 年新高，較去年底增加 970 億美元，增幅比美中貿易戰爆發時還激烈。

QUICK FactSet 調查發現，截至 3 月底，全球 2349 家全球上市製造公司庫存達到 1.87 兆美元，創 10 年來紀錄，較去年底增加 970 億美元。

部分庫存水位在應對供應鏈瓶頸、缺料與疫情解封的需求，然而，高庫存之際，消費力道疲軟導致下游砍單、製造商減產，恐進一步加劇經濟向下。

依比例百分比計算，今年第一季全球製造業庫存增幅為 5.3%，是 2018 年第一季以來最劇，企業平均庫存週轉天數達 81.1 天，較去年第四季惡化，且是過去 10 年來最長 (不考慮 2020 年疫情爆發)。

所有 12 類製造業庫存都上升，其中電子業庫存成長最明顯，增加 267 億至 4570 億美元，其中原料比重最大、其次是再製品，所有公司中三星增幅最劇烈，增加 44 億美元。

汽車業庫存成長 148 億美元達 2730 億美元，主要受缺料所致，有多達 5.3 萬輛車未完工。其中，福特銷售額下降 8%，庫存增長 21% 達到 146 億美元，創 25 年來新高，福特財務長 John Lawler 示警，庫存增加正拖累公司的現金流。

所幸，全球高庫存尚未導致嚴重現金緊縮，截至 3 月底，2349 家公司持有的現金水位達 2.2 兆美元，相當於 2.3 倍的單月營收規模。

但目前製造業確實較為疲軟，美國、歐元區 6 月 PMI 已跌至 50 區間，而中國 5 月 PMI 已連續三個月低於 50 以下，低於 50 通常意味著景氣較為冷清。