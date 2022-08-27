供過於求 市場持續低迷 國際貨櫃運價加速下跌

最新數據顯示，本周中國寧波出口貨櫃運價指數（NCFI）大跌 7.3%，顯示市場行情持續低迷，航線運價加速下跌，上海出口貨櫃綜合運價指數也驟跌 8%，且遠洋航線運價延續下行走勢。

寧波航運交易所發布的數據顯示，本周寧波出口貨櫃運價指數收於 2,400.3 點，較上周急跌 7.3%，在 21 條航線中，21 條航線運價指數走低。

在北美航線方面，市場貨運需求有限，艙位供過於求，即期市場訂艙價格持續下跌。其中，美西航線跌幅明顯，即期市場訂艙價格每 40 呎櫃（FEU）僅約 4,500 美元。

美東航線運價指數為 2,944.8 點，較上周跌 4.3%。美西航線運價指數為 2,682.0 點，較上周重挫 14%。

上海航運交易所發布的數據也顯示，本周上海出口貨櫃綜合運價指數為 3,154.26 點，較上周重摔 8%。

在北美航線市場，上海航運交易所信息部表示，本周運輸市場疲弱，運輸需求成長欲振乏力，市場運價延續下跌走勢。上海港出口至美西和美東的市場運價（海運及海運附加費），每 FEU 分別為 5,134 美元和 8,801 美元，較上周驟挫 11.2% 和 2.1%。

研究機構 Markit 的數據顯示，美國 8 月製造業、服務業、綜合採購經理人（PMI）繼續刷新兩年多新低。其中服務業、綜合 PMI 連續第二個月陷入萎縮，經濟明顯惡化。在通膨居高不下的情況下，未來經濟形勢嚴峻。