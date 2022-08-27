法航運龍頭：因需求降溫 全球運費估全面下滑

法國貨櫃巨頭達飛海運集團 (CMA CGM) 預期，隨著需求走軟，海運運費將全面下滑，部分地區的物流瓶頸也將獲得緩解。

達飛海運執行長 Rodolphe Saade 周五 (26 日) 表示：「過去幾周，幾乎所有地區的運費都在下滑，我們預估這種情況會持續下去，且幅度不會很大，而是軟著陸。」

他的觀察呼應了世界貿易組織 (WTO) 本周提出的看法，WTO 表示，上季商品貿易流動放緩，且疲軟態勢可能會持續到下半年。

疫情期間不斷壓抑的商品需求，隨著各國陸續解封後噴發，運輸需求暴增使全球陷入約兩年的高運費和人力短缺困境，如今隨著貿易放緩，海運業泡沫可望告一段落。

Saade 表示，在疫情危機最嚴峻的時期，橫跨中國和北歐的貨櫃運費是每 FEU(40 呎)1.4 萬美元，現在則降至約 9000 美元，且還在持續下滑。

他說：「即使有些地方仍難以管理，但需求正在減少，這對塞港問題帶來一些緩解效果。」他表示，目前歐美部分地區仍有嚴重塞港問題，對全球供應鏈網路造成一些干擾。

Saade 近期將陪同法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 前往阿爾及利亞，進行為期三天的正式訪問。達飛海運在該國營運已超過 20 年，正在探索更多與港口和物流領域相關的發展機會。