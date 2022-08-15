Cass統計：美國運費可能已達頂點 暗喻通膨將開始緩解

根據 7 月的 Cass Freight 報告，美國運費同比成長 28%，但 7 月環比下降近 2%，這可能代表美國市場已達到運費高峰，正如每年返校季和年底假期開始時一樣。

Cass Freight 報告研究員兼作者迪諾耶 (Tim Denoyer) 表示，「我們正以更多可用容量進入旺季。我認為從成本角度來看，對於那些一直在抗衡大量成本膨脹的大型零售商來說，這將是一件好事。」

Cass Information Systems 是以北美市場的費率和出貨量編製數據。

報告指出，企業運輸的貨運量同比成長 0.4%，但環比下降近 2%。

迪諾耶說，「市場均勢的確出現變化。從需求角度來看，它是穩定的，但供應卻在增加。」

根據他的說法，即使出貨趨勢趨於平緩，需求仍然高於疫情前的平，美國物流公司，尤其是貨運公司，應該會繼續享有強大的定價能力。 疫情危機導致許多獨立卡車司機離開這個行業；美國卡車運輸協會 2021 年發布報告，發現美國卡車司機短缺數達到創紀錄的 8 萬人。

該報告還發現，未來 10 年將需要 100 萬名新卡車司機才能維持目前的水平。

根據 ACT Research 的數據，自 2019 年以來，二手 8 級卡車 (牽引車頭) 的銷售價格翻了一倍。迪諾耶說，這是阻止新公司和司機進入卡車運輸業的一個因素，並將繼續影響貨運供需平衡。

他說，「美國卡車價格已成為進入市場的重要障礙。我認為這種情況會繼續下去，這是影響產能的一個重要因素。」