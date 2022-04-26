因運費高漲 馬士基大幅上調今年營業利潤預期 估下半年回歸正常水準

丹麥航運巨頭馬士基 (Maersk)(快桅) 周二 (26 日) 大幅上調 2022 年營業利潤預期，目前預計全年息稅折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 將達 300 億美元左右，比今年 2 月預測的 240 億美元提高了 60 億美元。

馬士基表示，提高全年指引是受運費高漲的「特殊市場形勢」推動的，目前預計這一情況將持續至第二季，接著，市場將在今年下半年恢復正常。

由於消費者需求激增、美國和中國港口的供應鏈瓶項，以及俄羅斯入侵烏克蘭造成的空域關閉等因素，造成運費飆高，航運業近幾季的利潤創高。

不利的數據來自今年第 1 季的運量。馬士基在周二的交易更新中表示，1 月至 3 月貨櫃量下降了 7%。該公司現在預計，今年全球貨櫃需求的增長，將放緩至負 1% 至正 1% 之間，而此前預計為增長 2-4%。

馬士基是全球最大的貨櫃托運商，市場份額約 17%，資訊提供商 Alphaliner 指出，其預測可能被視為全球經濟的負面信號。

馬士基的股票周二開盤時上漲 8.3%，之後漲幅縮減至 6.3%。公司股價在今年 1 月創下歷史新高後，已經下挫約 20%。

Nordnet 分析師 Per Hansen 表示，由於 2023 年美國經濟衰退的風險，投資者預計仍將保持謹慎。