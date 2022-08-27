〈美股盤後〉鮑爾放鷹引爆美股大屠殺 道瓊血崩逾1000點

儘管美國 7 月個人消費支出 (PCE) 數據顯示物價壓力已減緩，聯準會主席鮑爾週五 (26 日) 在全球央行年會發表鷹派演說，暗示聯準會仍將在 9 月激進升息，促使恐慌指數 VIX 猛飆，美股一路狂跌，科技股殺聲隆隆，道瓊收盤狂瀉逾 1000 點，創 5 月以來最慘的單日表現。標普與那指挫逾 3.3%，創兩月以來最大跌幅。

美股主指連續第二週線收黑，道瓊本週暴跌 4.2%、標普週跌約 4%，那指本週重挫 4.4%。

鮑爾週五在傑克森霍爾年會演說上表示，聯準會降低通膨的工作尚未成功，將持續升息一段時間，警告未來美國經濟將面臨一些痛苦。他還提到，歷史經驗來看，聯準會擔憂過早停止升息，勞動市場更可能受到更強大衝擊。

美國上市公司會計監管委員會 (PCAOB) 和中國證監會、財政部週五簽署審計監管合作協議，意味加強合作解決中概股審計監管問題邁出關鍵一步，避免 200 多家中企自美下市。

美國證券交易委員會 SEC 主席 Gary Gensler 週五指出，只有當 PCAOB 真的可以對中國審計公司進行全面檢查和調查時，這項協議才有意義。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.99 億例，死亡數突破 648 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 125 億劑疫苗。

週五 (26 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數血染。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王倒成一片。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.77%；Meta (META-US) 下跌 4.15%；Alphabet (GOOGL-US) 大跌 5.41%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.76%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.86%。

道瓊成分股跳水下殺。3M (MMM-US) 暴跌 9.54%；Salesforce (CRM-US) 大跌 4.99%；Nike (NKE-US) 下跌 4.36%；家得寶 (HD-US) 下跌 3.77%；Honeywell (HON-US) 下跌 3.68%。

費半成分股全數血洗。NVIDIA (NVDA-US) 暴跌 9.23%；AMD (AMD-US) 大跌 6.17%；應用材料 (AMAT-US) 大跌 5.90%；美光 (MU-US) 大跌 5.83%；高通 (QCOM-US) 大跌 5.38%； 英特爾 (INTC-US) 下跌 4.39；德儀 (TXN-US) 下跌 4.41%。

台股 ADR 悉數走弱。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.23%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.96%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 5.17%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.52%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收跌 3.77% 至每股 163.62 美元。天風國際分析師郭明錤週五重申，新一代 MacBook Pro 和 iPad Pro 將採用台積電 5 奈米晶片，2023 年才會升級到 3 奈米晶片。另外，市場傳出美國司法部將對蘋果提起反壟斷訴訟，司法部主要關注美國消費電子公司 Tile 抗議蘋果無線追蹤硬體 AirTag 上市後，蘋果透過其隱私權政策使 Tile 產品處於不利地位。

知名個人電腦 (PC) 大廠戴爾 (DELL-US) 慘崩 13.51% 至每股 41.43 美元。受到強勢美元及中國防疫影響，戴爾截至 7 月底止第二財季調整後每股純益為 1.68 美元，營收增長 9% 至 264.3 億美元，增幅近六季最低。戴爾表示，由於 PC 需求下降，經營挑戰日益升高，故下修全年財測。

品牌服飾商 GAP (GPS-US) 下跌 1.41% 至每股 9.82 美元。GAP 最新財報勝預期，經調整每股純益為 0.08 元，意外實現獲利，營收年減 8% 至 38.6 億美元，不過 GAP 因宏觀經濟前景不明，加上清理存貨方面遇上挑戰，宣布撤回本年度業績預測。

IC 設計公司 Marvell Technology (MRVL-US) 暴跌 8.93% 至每股 50.17 美元。Marvell Technology 第二季財報優於預期，但警告供應鏈中斷將持續對近期銷售構成壓力。

美國生技公司莫德納 (Moderna) 指控輝瑞 / BioNTech 在未經許可的情況下，侵害其新冠疫苗專利。莫德納 (MRNA-US) 收黑 3.77%、輝瑞 (PFE-US) 下跌 2.34%、 BioNTech (BNTX-US) 走跌 4.01%。

經濟數據

美國 7 月個人支出月率報 0.1%，預期 0.4%，前值 1.0%

美國 7 月個人收入月率報 0.2%，預期 0.6%，前值 0.7%

美國 7 月 PCE 物價指數年率報 6.3%，預期 6.4%，前值 6.8%

美國 7 月 PCE 物價指數月率報 - 0.1%，預期 0%，前值 1%

美國 7 月核心 PCE 物價指數年率報 4.6%，預期 4.7%，前值 4.8%

美國 7 月核心 PCE 物價指數月率報 0.1%，預期 0.3%，前值 0.6%

美國 7 月批發零庫存月率初報 0.8%，預期 1.3%，前值 1.8%

美國 8 月密大消費者信心指數終值報 58.2，預期 55.1，前值 51.5

華爾街分析

鮑爾演說有 1,301 字，為美國聯準會主席 2010 年以來最簡短的全球央行年會演說。

BNY Mellon Investment Management 高級投資策略師 Jake Jolly 表示：「鮑爾在不到 10 分鐘的時間內完成演說，關鍵的收穫是打消『聯準會將在短期內鷹轉鴿』的想法。」

Claro Advisors 創始人兼管理負責人 Ryan Belanger 提到：「感覺就像投資人整個夏天都在海灘上，忘了經濟存在問題，鮑爾演說只是重新聚焦這些問題。」

LPL Financial 經濟學家 Jeffrey Roach 表示，鮑爾明確表示，目前聯準會對抗通膨比支持經濟增長更為重要。

Renaissance Macro Research 經濟研究負責人 Neil Dutta 稱：「鮑爾演說透露，升息過程不會是無痛的，聯準會正採取前置的升息策略，經濟衰退的可能性變高了，因為這似乎就是抗通膨的解方。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主