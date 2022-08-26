鮑爾演講放鷹 美股應聲跳水 道指盤中跌逾500點

聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會上的演講與近期多名 Fed 官員一樣展露鷹派立場，鮑爾警告不可過早放寬貨幣政策，並稱 9 月升息決策將取決於數據，與此同時也給市場對 Fed 立場將從鷹轉鴿的預期潑了一盆冷水，美股周五（26 日）盤中跌幅擴大。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 550 點或近 1.6%，暫報 32,751.22 點，那斯達克綜合指數跌逾 300 點或近 2.5%，暫報 12,327.46 點，標普 500 指數跌近 90 點或 2%，暫報 4,114.14 點，費城半導體指數跌逾 100 點或近 3.5%，暫報 2,866.69 點。

外界預期 Fed 將從激進升息步伐轉向溫和，然而鮑爾今日的言論澆熄這些預期。市場分析人士表示，鮑爾的談話顯示，7 月通膨放緩不足以讓 Fed 排除再次升息 3 碼（75 個基點）的可能，在 8 月消費者物價指數（CPI）公布前，9 月升息 2 碼（50 個基點）還是 3 碼的爭議將持續下去。

(圖片：Finviz)

美股早盤個大板塊全軍覆沒，周四支撐美股開高的主要推手科技股領跌。Google 母公司 Aphabet(GOOGL-US)盤中跌逾 4%，其所在的通訊板塊跌近 3%；晶片股所在的 IT 板塊跌逾 2%，輝達 (NVDA-US) 跌近 6%、超微 (AMD-US) 跌近 4%、高通 (QCOM-US) 跌逾 3%；同屬 IT 板塊的亞馬遜 (AMZN-US) 跌近 3%、微軟 (MSFT-US) 跌逾 2%、臉書母公司 Meta(META-US)跌近 3%、蘋果 (AAPL-US) 跌近 2%。特斯拉 (TSLA-US) 跌近 2%，其所在的非必需品消費板塊也跌逾 2%

此外，美元指數盤中拉升，迅速重上 108.57，脫離早盤 107.725 的近一周來低點，美國 10 期公債殖利率維持在 3% 上方，現報 3.035%。