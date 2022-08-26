預期鮑爾發表鷹派談話 美債殖利率大升

美國國債殖利率周五 (26 日) 走高，因投資人等待 Fed 主席鮑爾的談話，預計鮑爾將表明 Fed 的鷹派態度。

美東時間周五早上 6:50，指標 10 年期美國國債殖利率在周四 (25 日) 下跌後大漲 4.8 個基點至 3.072%。10 年期國債殖利率周一 (22 日) 升破 3%，為一個月來首見，並一直保持在該水平。

30 年期殖利收益率上升 4.4 個基點至 3.278%，而短期 2 年期國債殖利率上升 0.2 個基點至 3.376%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

ING 分析師表示，市場將關注鮑爾在美東時間上午 10 點的講話，以尋找有關通膨、美國成長前景、前期準備和 2023 年貨幣寬鬆潛力的線索。

他們補充說，Fed 官員在周四開始的傑克森霍爾經濟研討會上發表的評論，到目前為止都已經偏向鷹派。

鮑爾可能會說，Fed 不會放棄使用升息來遏制通膨。

Fed 觀察人士還表示，鮑爾可能表示，在 Fed 完成升息後，很可能會將利率維持在該水平。市場目前預計明年將開始降息。

然而，鮑爾可能不會明確說明 Fed 下次在 9 月 21 日的政策會議上升息半個百分點點或四分之三個百分點。

美東時間周五上午 8:30 還將發布美國個人收入和消費者支出數據以及核心 PCE 物價指數。