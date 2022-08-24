加密貨幣未來是哭是笑 全看鮑爾在傑克森霍爾的談話

比特幣與其他加密貨幣周三（24 日）價格波動不大，維持在穩定的區間交易，因為市場靜待聯準會（Fed）主席鮑爾將於周五（26 日）於傑克森霍爾（Jackson Hole）的全球央行年會上發表談話。市場分析師表示，比特幣近期價格有望挑戰 2.5 萬美元關卡，但鮑爾的言論是鷹是鴿將左右加密貨幣未來走勢。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 0.2%，報 21,366 美元，仍位在上周五暴跌後的近期低點 20,800 美元上方。此前比特幣交易高於 2.4 萬美元，這是自 6 月中旬大幅拋售以來的最高點。

除比特幣外，以太幣截稿前 24 小時內上漲 2.2%，報 1,643.27 美元；Solana 與 Cardano 跌幅不到 1%；狗狗幣下跌 0.6%、柴犬幣上漲 0.5%。

經紀公司 Oanda 分析師 Edward Moya 在報告中寫道，如果比特幣本周保持在 2 萬美元的水準，那將是非常有建設性的，將替測試 2.5 萬美元的關卡打開大門。

雖然從理論上來看，數位資產與主流金融部相關，但事實證明，數位資產與其他風險敏感資產在很大程度上是相關聯的，例如股票，特別是科技股。

Moya 表示，比特幣與美股的相關性仍然很高，這可能在一段時間內不會改變，華爾街的大筆資金瞄準股市大幅下跌，而這一直在打壓比特幣。

本周市場最大的推動力是 Fed 主席鮑爾周五在傑克森霍爾年會上的發言能改變先前市場預期。7 月股市反彈，比特幣價格也飆升近 25%，這是 Fed 鷹派立場達到巔峰可望轉鴿所致，但這種說法在對抗通膨的最新承諾中破滅。

目前投資人期待鮑爾的談話能更清晰地指出 Fed 未來的貨幣政策路徑，而鮑爾的談話可能左右加密貨幣價格漲跌，現階段加密貨幣價格將橫盤整理等待鮑爾言論發表。

Moya 表示，如果鮑爾言論偏鴿，那麼加密貨幣的寒冬有望結束。不過目前市場預測鮑爾談話基本仍傾向鷹派，因為鮑爾可能暗示，即便經濟走弱，Fed 仍可以繼續收緊貨幣政策。