央行年會前夕市場觀望 聯準會升息態度左右資金動向

全球央行年會前夕，台股中止周線連七紅，投信指出，台股本周日均量明顯下滑，主要與這波反彈走勢彈幅已達滿足點、加上市場靜待全球央行年會，聯準會對抑制通膨與升息的態度，將左右全球投資情緒以及資金動向。

台股重新站回 5 日線、月線、季線之上，但從全周走勢來看，本周日均量也在國際央行年會前夕降至 1887.49 億元。

在法人資金動向部分，本周再度由投信法人獨挑大樑，持續買超 76.26 億元，不僅連續第十周站在買方，這波連續買超台股天數累計已達 46 天，但外資單周賣超金額則擴大至 369.89 億元，累計外資年迄今賣超台股金額持續改寫歷史新高，達 1.04 兆元。

PGIM 保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，市場陷入觀望主要與全球央行年會，美國聯準會主席鮑爾對於抑制通膨與升息的態度，將左右全球投資情緒以及資金動向。

孫傳恕進一步指出，目前市場剛好處於訊息空窗期，而最具題材、9 月即將舉辦發表會推出新品的蘋果供應鏈，在銷售展望看升帶動下，成為近期的盤面焦點族群。

其中市場關注 iPhone 14 銷售狀況，首批備貨量有望達 9000 萬台，且高階機種無懼下半年消費性電子產品銷售動能疲軟影響，售價有機會調漲 10% 至 15%，對照非蘋陣營智慧裝置銷量下滑，更增添蘋概股投資熱度。

孫傳恕認為，蘋概股為短線題材，中長線來看，具成長性、高成長能見度的台股科技股仍將吸引資金回流，觀察近期電子大廠釋出下半年保守訊息，但市場對於利空鈍化，相關個股股價並未破底，預期跌深就是最大利多。

整體而言，等本波快速升息過後，預期科技股仍是資金回流的選擇，投資人可鎖定高效能運算、資料中心、汽車列為主要布局方向，個股選擇以 2023 年獲利成長且評價處於 2020 年中下緣的企業。

孫傳恕指出，雖然今年經濟成長放緩，但全球科技業成長腳步並未因此暫停，放眼未來三至五年，包括大數據、5G、物聯網等仍維持高速成長，且在 5G 滲透率持續提升之下，所帶動的周邊需求有增無減。

但要注意的是，目前科技產業受到高基期影響，預估至明年下半年之後，科技股的成長性將重新啟動，而庫存調整問題也將在明年第 2 季進入尾聲。



