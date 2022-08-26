台股震盪收紅 外資買超鎖定航空雙雄、蘋果PCB供應鏈

台北股市今 (26) 日開高走低收紅，終場上漲 78.4 點，收在 15278.44 點，成交值爲 2103.3 億元。三大法人同步買超，合計買超 70.04 億元，外資鎖定華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 雙雄，及蘋果 PCB 供應鏈華通 (2313-TW) 等個股。

外資及陸資買超 34.86 億元，投信買超 21.09 億元，自營商買超 14.09 億元；同時，在期貨市場，外資今天期貨多單交易淨口數 1372 口 ，未平倉合約口數增加爲 6504 口 。

外資及陸資集中市場買超較多的個股爲，長榮航、華航、新光金、耿鼎、欣興、華通、燿華、虹堡、華邦電、建漢；賣超較多的個股爲，台新金、中信金、中石化、華新、元晶、群創、聯電、台塑、兆豐金。

投信集中市場買超較多的個股爲，華新、眾達 - KY、華通、永豐金、智原、仁寶、中信金、中鋼、友達、中華電；賣超較多的個股爲，鴻海、聯電、台灣高鐵、臻鼎 - KY、欣興、奇鋐、創意、乙盛 - KY、漢翔、中興電。

自營商買超較多的個股爲，長榮航、華航、華通、友達、日月光投控、聯電、威盛、宏達電、中鋼、仁寶；賣超較多的個股爲，華新、智原、統一實、長榮、元晶、金像電、精英、萬海、群創、中華電。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前觀望氣氛濃厚，市場資金有限，多方在中小型個股依題材如邊境開放、電動車等搶短操作，也加劇盤勢震盪。

證券分析師黃漢成說，台股投資人觀望央行年會結果，市場目前面臨消費電子下半年展望不佳情況，大盤將維持月線上震盪格局，但類股輪動快速，操作更須審慎。