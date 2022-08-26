錼創上半年虧損大幅收斂 每股虧2.23元

MicroLED 廠錼創 - KY (6854-TW) 今 (26) 日公告上半年財報，第二季稅後虧損 1.07 億元，較前季、去年同期改善，每股虧損 1.06 元；上半年稅後虧損 2.25 億元，較去年同期收斂，每股虧損 2.23 元。

錼創第二季營收 1 億元，季增 22.3%、年增 253.9%，毛利率 -3.7%，營益率 -193.5%，儘管持續虧損，但雙率皆較前季、去年同期大幅改善；稅後虧損 1.07 億元，也較前季、去年同期改善，每股虧損 1.06 元。

錼創上半年營收 1.82 億元，毛利率 -14.48%，營益率 -200%，雙率較去年同期明顯改善；稅後虧損 2.25 億元，較去年同期收斂，每股虧損 2.23 元。

儘管錼創目前營運仍虧損，公司看好未來營收、獲利成長，受惠於大尺寸電視需求增溫，車廠開始找上門開發新應用，有信心未來每年營收都會倍數成長，目標明年底轉虧為盈，後年將迎來獲利豐收的一年。

錼創表示，目前維持 MicroLED 成本下滑目標，預計未來幾年每年成本下降 4-5 成，5 年要下降 90%。產能方面，錼創目前 6 吋廠月產能 1500-2000 片，看準大尺寸面板、車用等需求，目標 3 年後開始推動 8、12 吋發展。