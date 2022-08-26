〈台股盤後〉小漲78點震盪收紅 周K終止連七紅

台北股市今 (26) 日大盤開高走低，終場上漲 78.4 點或 0.52% 作收，收在 15278.44 點，成交值爲 2103.3 億元，周 K 線收黑。市場專家指出，台股將維持在月均線之上的震盪格局，但類股輪動快速，多方也以搶短心態介入，導致成交值未能快速放大。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前的觀望氣氛太濃，市場資金有限下，多方在中小型個股依題材搶短操作，以中小型個股爲主的 OTC 指數震盪加劇。

9 月可望開放邊境，推升航空類股華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 及旅行社類股股價走高，華航並以漲停價 22.9 元作收，但貨櫃航運類股方面，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 則因缺乏人氣，收平盤附近。

權值股方面，台積電 (2330-TW) 漲 0.79%，收 512 元，大立光 (3008-TW) 盤中雖傳出外資調降評等，目標價仍維持 1500 元，終場股價小漲 2.06%，收在 1985 元。

ABF 族群方面，南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW) 及景碩 (3189-TW) 都出現殺尾盤的走勢，其中景碩收黑。

生技類股續強，表現較佳的個股爲合一 (4743-TW)、中天 (4128-TW) 及北極星 (6550-TW)。

證券分析師黃漢成說，目前台股投資人在觀望央行總裁年會的結果，市場面臨消費電子下半年展望不佳的狀況下，台股大盤將維持月均線之上的震盪格局，但類股輪動快速，操作更須審慎。