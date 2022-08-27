〈中國限電〉熱浪降溫 富士康和豐田四川廠復工、成都車展如期舉行

日經亞洲新聞 (Nikkei Asia) 報導，雖著中國四川省破紀錄的熱浪情況和緩下來，豐田汽車、富士康的工廠已經復工，成都車展也如期舉行。

知情人士證實，富士康成都廠已在周四恢復正常產能，當局似乎將該廠列入優先供電範圍，該廠主要組裝蘋果公司的 Apple Watch、iPad 和 MacBook 產品。

豐田周五宣布，位於成都的合資企業靠場內發電機自行發電，已自周一起復工，轎車產量已經開始恢復。

此外，成都車展周五按照預定時程開幕，現場穿梭許多國內外車廠參展人員，新能源汽車是今年的展出重點。

四川從 8 月 15 日起連日對工業電力用戶限定停工，直到本周四 (25 日)，當地媒體報導，這項措施衝擊中國西南地區的汽車、半導體和電子產品生產，引發供應鏈疑慮。

富士康母公司鴻海董事長劉揚偉本周稍早坦言，限電對成都廠區「當然有影響」，但影響多大要看庫存狀況、加班調度的狀況，目前看來影響不大。

四川陷入高溫少雨的困境，但從周三開始拜降雨之賜，氣溫已經從高於攝氏 40 度降到 30 度以下，對冷氣空調的需求似乎也已經度過高峰。但四川高度仰賴水力發電，水位預料仍無法在一時半刻內回升。

成都市已可見到部分經濟發展區分階段恢復供電的通知，幫助當地工廠逐步提升運轉率。日商伊藤洋華堂位於成都的門市已宣布，營業時間從周六開始將恢復正常。