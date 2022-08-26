通膨攪局 德、法消費者信心指數兩樣情

根據周五（26 日）公布的調查顯示，歐元區兩大經濟體 8 月消費者信心呈兩樣情，德國消費者信心因擔心能源價格飆漲而受到打擊，而法國消費者信心則受惠政府新措施提升。

法國統計局周五公布，8 月消費者綜合信心指數從 7 月的 80 升至 82，高於市場分析師平均預估的 79，為 7 月以來首次上升。法國 7 月的通膨率為 6.8%，是歐元區第二低的國家，僅次於馬爾他。

過去一年法國政府推出一系列措施，幫助民眾抵禦不斷加劇的通膨。今年 4 月法國政府在總統大選前推出電力與天然氣價格上限措施，還有養老金與公務員薪資提高，以及汽車燃油價格的補貼回扣等。

法國經濟諮詢公司 Asteres 的分析師 Sylvain Bersinger 表示，由於民眾收入增加，除秋季家庭消費者信心將繼續改善外，購買力也應該會有所提升。

與此同時，同日公布的德國 9 月 Gfk 消費者信心指數報 - 36.5，劣於市場預期的 - 31.8，較前值 - 30.9 持續惡化連續第三個月觸及紀錄低點，和法國形成鮮明對比。

德國家庭正面臨能源成本上升的局面，此前德國天然氣營運商宣布將從 10 月開始徵收能源稅，幫助公用事業公司支付俄國天然氣供應的成本。

分析指出，德國消費者不得不替未來的能源帳單挪出資金，如果冬季天然氣短缺近一步推高價格，情況恐家惡化。

Hauck Aufhaeuser Lampe 首席經濟學家 Alexander Krueger 稱，德國家庭可能要支付更高額的能源費用，進一步打壓這個歐洲最大經濟體的消費者支出。

其他國家方面，義大利同日公布的 8 月 Istat 消費者信心指數報 98.3，遠優於預期的 92.5，前值為 94.8，回升至 6 月水準。