從短缺到過剩 國際晶片市場寒意漸濃

全球晶片產業供需錯配，導致輝達（Nvidia）(NVDA-US) 賣不動，高通（Qualcomm）(QCOM-US) 忙著砍單，三星清庫存，更小晶片企業甚至正在消失。專家表示，晶片從短缺到過剩，經過 1-2 年調整，供應鏈將逐步進入正常生產階段。

對輝達而言，上季多少有些「芯涼」。輝達周三（24 日）表示，上季淨利為 6.56 億美元，較去年同期銳減 72%，營收成長 3% 至 67 億美元，也不如預期。

輝達執行長黃仁勳證實外界數月來猜測，即該公司製造太多顯卡，現在被迫以更低價格出售顯卡。黃仁勳說：「我們發現自己有多餘庫存，我們的策略是以遠低於目前市場銷售水準出貨，給通路一個糾正機會。」

北京商報報導，中國科技產業分析師項立剛表示，去年以來，多種因素共同造成全球「晶片荒」現象，但原因並非全球晶片需求量大增，或晶片產量受到巨大影響，而是人為因素導致供需不順。

項立剛說，部分晶片有保存期限。若晶片被長期囤積在倉庫，容易導致性能降低。晶片模組性能也不斷提升，舊款晶片可能會被新晶片取代。因此，製造商不能長期囤積晶片。

晶片從短缺到過剩，項立剛表示，經過 1-2 年調整，全球晶片供應鏈被打亂的節奏，會逐漸獲得調整，進入正常生產狀態。

在價格方面，項立剛認為，此前晶片炒家囤積晶片，積壓大量資金，但炒家不可能自己生產產品，以消化這些晶片，一定要讓晶片進入市場。

項立剛說，這些炒家對市場極為敏感，關注市場動向，只要晶片出現價格崩盤情況，就會在第一時間拋售晶片，收回資金，以減少損失。