法國6月通膨升至6.5% 創引入歐元後新高

根據周四 (30 日) 的官方初步數據，法國 6 月通膨率升至 6.5%，創下自歐元引入以來的的歷史新高。

法國國家統計局 (INSEE) 周四表示，6 月物價較 5 月上漲 0.8%，能源和食品成本大幅上漲，使 6 月消費者物價的年增幅度達到 6.5%，更高於 5 月的 5.8%。

作為歐元區第二大經濟體，法國最新的通膨數據為歐洲央行下月升息，提供了支持的理由，這將是歐洲央行 10 多年來的首次升息。此前，西班牙公布的通膨率達到 10%。

儘管本月德國的通膨沒有預期中高，但歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，現在的關鍵焦點是周五將公布的歐元區 19 個成員國的總體通膨數據。經濟學家們預計，歐元區 6 月通膨率將達到創紀錄的 8.5%。

相對於其他歐洲國家，法國在控制通膨方面取得了一些成功，政府花費了約 250 億歐元 (約 261 億美元) 來限制能源成本的上漲。

總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 先前誓言透過減稅和提高養老金等一系列措施，幫助解決高通膨問題。然而，由於他的政黨未能在選舉中贏得議會絕對多數席位，其政府實施更多改變以降低價格的能力，現在可能會受到阻礙。