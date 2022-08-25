〈台股盤前要聞〉 M1B與M2驚見死亡交叉、 矽力下半年營收拚持平 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台灣央行昨 (25) 日公布 7 月金融情況，為 2018 年 1 月以來首見 M2 年增率超越 M1B 年增率，呈現市場解讀資金活水恐有疑慮的「死亡交叉」線型；矽力客戶進行庫存調整 ，需求存在不悅定性，下半年營收拚持平去年同期。以下是今 (26) 日必看重要財經新聞。

7 月 M1B、M2 年增率驚見死亡交叉 近 4 年半來首見

台灣央行昨 (25) 日公布 7 月金融情況，由於外資淨匯出約 52.75 億美元，加上放款和投資年增率下降影響，M1B 和 M2 年增率分別下降至 6.67%、6.99%，是 2018 年 1 月以來首見 M2 年增率超越 M1B 年增率，呈現市場解讀資金活水恐有疑慮的「死亡交叉」線型。閱讀全文...

矽力客戶進行庫存調整 下半年營收拚持平去年同期

矽力 *-KY(6415-TW) 昨 (24) 日召開法說會，董事長陳偉表示，由於全球大環境影響，第三季起消費產品需求轉弱，所有客戶皆進行庫存調整，整體需求存在不確定性，期望下半年與去年同期持平。閱讀全文...

長科 * 估 Q4 營收是今年谷底 車用能見度看到明年

導線架大廠長科 *(6548-TW) 董事長黃嘉能昨 (24) 日表示，由於全球大環境變動，原預期第二季營收會是今年谷底，但隨著消費性需求降溫、四川限電等因素，現階段看起來第四季會是今年谷底，第三季營收展望則維持不變，而車用、工業需求維持強勁，車用訂單已看到明年。閱讀全文...

外資匯出不手軟 新台幣虎頭蛇尾 連 2 日收貶「30.2」字頭

台北股匯市昨 (24) 日虎頭蛇尾，外資連八賣且持續匯出下，反彈後繼無力，新台幣兌美元匯率續貶 6.7 分、以 30.271 元作收，已是連兩日收盤在「30.2」字頭、連四日收在「3」字頭，台北外匯經紀公司成交金額 9.73 億美元。閱讀全文...

宏碁：四川限電影響可控 看明年 PC 市況不明

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 昨 (24) 日舉行 Acer Green Day，面對外界關注近期中國四川限電、庫存、產業展望，宏碁表示，限電確實造成部分生產基地受到限制，但影響在可控範圍內，現階段也還在為第三季、下半年營運努力，而在眾多不確定因素下，明年個人電腦市況仍不明朗。閱讀全文...

IC 設計併購 安格溢價 14.57% 收購展匯全數持股

IC 設計業者安格 (6684-TW) 與展匯 (6594-TW) 昨 (24) 日召開重訊記者會，安格將增資發行新股與展匯進行股份轉換，以 0.6 股普通股換發展匯 1 股，以昨日收盤價 61.2 元、32.05 元推算，安格約溢價 14.57% 取得展匯全數持股，屆時展匯將成為安格 100% 旗下子公司，並終止上櫃。閱讀全文...

與張忠謀會面 美印州州長：獲分享半導體業寶貴見解

美國印第安納州州長侯康安 (Eric Holcomb) 昨 (24) 日結束訪台行程，此行重點之一在於強化半導體供應鏈合作，侯康安也與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀、聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介會面，並透露張忠謀向他與團隊分享「半導體產業非常寶貴的見解」。閱讀全文...

信驊股價衝上 2000 元 擠下大立光成股王

信驊 (5274-TW) 法說會釋出正向展望，預期第四季營收挑戰新高，加上新品 Mini BMC 明年成長動能強勁，昨 (24) 日買盤積極卡位，股價一度衝上漲停，最高達 2050 元，收復 2000 元大關，創下 2 個月來新高，也擠下大立光 (3008-TW) 重返股王寶座。閱讀全文...