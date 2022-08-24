〈宏碁拚永續〉四川限電影響可控 看明年PC市況不明

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (24) 日舉行 Acer Green Day，面對外界關注近期中國四川限電、庫存、產業展望，宏碁表示，限電確實造成部分生產基地受到限制，但影響在可控範圍內，現階段也還在為第三季、下半年營運努力，而在眾多不確定因素下，明年個人電腦市況仍不明朗。

陳俊聖說，全球市場存在很多不確定性，除疫情、俄烏戰爭，供應鏈高庫存、終端通膨、升息壓力，甚至是產業龍頭英特爾 (INTC-US) 財報表現都不佳等，皆造成市場買氣低迷，只能說黑天鵝正不斷出現，產業持續面對挑戰。

陳俊聖認為，現階段能做的就是增加公司韌性，需要對外部環境更了解，包含經濟情況、黑天鵝、俄烏戰爭、通膨等對營運直接及間接影響，其中，各國政府為打擊通膨進行升息，一連串衝擊股市、債市，民眾財富感受縮水，廠商不只要了解，還要做好調整、供應鏈庫存管理等，宏碁就會從產品、通路、庫存三面向著手。

此外，宏碁也積極轉型建立多引擎事業，陳俊聖認為，多引擎事業將能讓迎風面事業不單一，目前宏碁已在多個區域事業有不同生意，如甫掛牌的宏碁資訊 (6811-TW)，協助低端企業進軍雲端，在這波景氣受影響程度就不大。

至於被問及庫存金額是否能逐季下降，共同營運長黃資婷、高樹國回應，這是公司下半年的 KPI，會努力執行，除了讓庫存更健康，更要推出適合消費者喜好的東西。

另一方面，中國多地因高溫實施限電，黃資婷說，風險管理是企業必做的事，宏碁未在四川生產，但部分生產基地、區域也受限制，不過剛好因這段時間需求疲軟，因此受影響程度都在可控範圍內。

高樹國指出，全球暖化造成四川限電、工廠不能生產，對宏碁所在行業生產造成供給短缺，凸顯 ESG 議題不再只是在電視上，而是每個人切身且立即會有影響的。