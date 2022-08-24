台股多空激戰量縮震盪跌26點收15069點 月線得而復失

美股費半指數周二 (23 日) 勁揚，台股今 (24) 日早盤以紅盤開出，一度漲近 90 點，但隨著電子三雄回測平盤翻黑，貨櫃三雄也開低走高，大盤同步下殺，盤面仍由生技股強勢衝鋒吸睛，指數多空拉鋸，終場下跌 26.7 點，收 15069.19 點，成交量持續低迷、為 1782.85 億元，月線得而復失。

櫃買指數也相對強勢、開高走高，終場上漲 0.83 點，收 194.79 點，成交值 723.7 億元。上市櫃成交值合計 2506.55 億元。

觀察電子權值股表現，台積電開高震盪走低，午盤雖一度翻紅，尾盤仍不敵賣壓襲擊，小跌 0.19%，收 503 元，鴻海、聯發科也同樣開高走低，其中聯發科跌幅超過 1%。聯電、廣達、光寶科、友達逆勢收紅，力守盤上，研華、矽力 - KY、瑞昱跌幅均超過 2%。

高價股今日上演股王股后洗牌爭霸戰，信驊昨日法說會釋出正向展望，第四季營收將戰新高，買盤積極卡位，一度收復 2000 元大關，終場大漲 6%、以 1980 元作收，擠下大立光重返股王寶座；其他高價電子股方面，晶心科也大漲半根停板，緯穎、綠界科技、信邦、大學光、家登同步勁揚 3%。

生技族群持續火熱，除先前因新藥題材而強攻的個股外，漲勢進一步蔓延至防疫概念股，永昕、合一、智擎、松瑞藥、台康生技狂飆漲停，北極星藥業 - KY 強漲 9%，保瑞大漲 8%，益安、健喬強漲逾 6%，寶利徠、中天、盛弘、浩鼎、碁亞、逸達漲幅都超過 4%。

在俄羅斯停供 3 天天然氣的消息激勵下，全球相關產品大漲，化工族群股價活蹦亂跳，中石化狂飆漲停，上品大漲 7%，上緯投控、中纖漲幅也超過 4%，東鹼、三晃、和桐、晶呈科技表現都不俗。