台股觀望氣氛濃 外資連八賣 三大法人合計賣超101億元

台股觀望氣氛濃 外資連八賣 三大法人合計賣超101億元。(鉅亨網資料照)
台股觀望氣氛濃 外資連八賣 三大法人合計賣超101億元。(鉅亨網資料照)

由於鮑爾發表最新談話的時程逼近，市場觀望氣氛相當濃厚，台股今 (24) 日反彈力道仍疲軟，終場紅翻黑，下挫 26 點、收在 15069 點，成交量已連兩日縮至 1800 億元以下，外資則持續賣超 101.02 億元，已連八賣，投信則持續加碼台股，三大法人今日合計賣超 101 億元。

觀察三大法人資金變動，外資賣超 101.02 億元，累計近八日賣超金額 692.31 億元，投信持續加碼台股，再買 21.88 億元，已連 44 日買超，續創歷史新高，自營商則連三賣，賣超 16.99 億元。

權值股多開高走低，台積電尾盤小跌、收在 503 元，鴻海、聯發科也同步下跌，聯發科跌幅更超過 1%，其餘如中華電、長榮、中信金也全面走弱，壓抑大盤走勢。

高價股今日上演股王爭霸戰，信驊因昨日法說會釋出正向展望，股價一度收復 2000 元大關，終場大漲 6%，收在 1980 元，擠下大立光重返股王寶座，其他如晶心科、緯穎、綠界科技、信邦、大學光、家登也有 3% 以上的漲幅。

至於生技族群，新藥、防疫概念股輪動，包括永昕、合一、智擎、松瑞藥、台康生技皆攻上漲停，北極星藥業 - KY、保瑞都有 8% 以上的漲幅，其餘如益安、健喬、寶利徠、中天、盛弘、浩鼎、碁亞、逸達也都有不錯的漲幅。

在俄羅斯停供 3 天天然氣的消息激勵下，全球相關產品大漲，化工族群股價活蹦亂跳，中石化狂飆漲停，上品大漲 7%，上緯投控、中纖漲幅也超過 4%，東鹼、三晃、和桐、晶呈科技表現都不俗。

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