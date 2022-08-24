台股觀望氣氛濃 外資連八賣 三大法人合計賣超101億元

由於鮑爾發表最新談話的時程逼近，市場觀望氣氛相當濃厚，台股今 (24) 日反彈力道仍疲軟，終場紅翻黑，下挫 26 點、收在 15069 點，成交量已連兩日縮至 1800 億元以下，外資則持續賣超 101.02 億元，已連八賣，投信則持續加碼台股，三大法人今日合計賣超 101 億元。

觀察三大法人資金變動，外資賣超 101.02 億元，累計近八日賣超金額 692.31 億元，投信持續加碼台股，再買 21.88 億元，已連 44 日買超，續創歷史新高，自營商則連三賣，賣超 16.99 億元。

權值股多開高走低，台積電尾盤小跌、收在 503 元，鴻海、聯發科也同步下跌，聯發科跌幅更超過 1%，其餘如中華電、長榮、中信金也全面走弱，壓抑大盤走勢。

高價股今日上演股王爭霸戰，信驊因昨日法說會釋出正向展望，股價一度收復 2000 元大關，終場大漲 6%，收在 1980 元，擠下大立光重返股王寶座，其他如晶心科、緯穎、綠界科技、信邦、大學光、家登也有 3% 以上的漲幅。

至於生技族群，新藥、防疫概念股輪動，包括永昕、合一、智擎、松瑞藥、台康生技皆攻上漲停，北極星藥業 - KY、保瑞都有 8% 以上的漲幅，其餘如益安、健喬、寶利徠、中天、盛弘、浩鼎、碁亞、逸達也都有不錯的漲幅。

在俄羅斯停供 3 天天然氣的消息激勵下，全球相關產品大漲，化工族群股價活蹦亂跳，中石化狂飆漲停，上品大漲 7%，上緯投控、中纖漲幅也超過 4%，東鹼、三晃、和桐、晶呈科技表現都不俗。