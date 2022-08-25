〈台股盤前〉15000點附近可望獲短暫支撐 生技類股仍爲多頭指標

台北股市大盤昨 (24) 日開高走低，在基本面成長放緩干擾下，電子族群走勢分歧，終場加權股價指數收趺 26.17 點或 0.18%，收在 15069.19 點，成交值 1810.63 億元，外資對台股呈現連 8 賣；市場專家指出，台股走勢已跌破所有均線，但 15000 點附近可望獲短暫盤整。

證券分析師黃漢成說，近期台股由生技類股執掌多方令旗，主要有挾帶新藥開發解盲、檢測需求升溫等利多題材，且生技類股籌碼已經沈澱多時，在目前電子股出現輪跌的走勢中，預估今天將續扮演多方攻擊手角色。

昨日台股上市上櫃生技醫療漲停家的包括了合一、智擎、台康生技、永昕及松瑞藥等五檔，族群漲勢強勁。

台股的連日走跌，部分原因來自美國股市下跌的壓力，不過，今晨收盤美股略有止趺跡象，收盤道瓊指數上漲 59.64 點，或 0.18%，收 32,969.23 點。那斯達克指數上漲 50.23 點，或 0.41%，收 12,431.53 點。標普 500 指數上漲 12.04 點，或 0.29%，收 4,140.77 點。費城半導體指數上漲 1.9 點，或 0.07%，收 2,866.2 點。

而台積電 (2330-TW) 在美國掛牌的 ADR 收跌 0.55%。

此外，被市場視為下半年電子業重大事件的蘋果新機，預計在台北時間 9 月 8 日凌晨發表，蘋果新機也可望爲供應鏈的業績帶來刺激的效果。

在台北股市的重大訊息部分，台股不斷上演的股王爭霸戰有新進展，昨日信驊 (5274-TW) 獲買盤積極卡位，股價收盤以 1980 元打敗大立光 (3008-TW) 重返股王寶座，大立光昨日收盤價報 1900 元